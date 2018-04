MPS/ Viola e Profumo rinviati a giudizio. In Borsa Montepaschi a -0 - 7% (oggi - 27 aprile) : Mps, Viola e Profumo rinviati a giudizio con Salvadori e la stessa banca. Montepaschi in Borsa scende sotto quota 2,65 euro ad azione. Ultime notizie live di oggi 27 aprile 2018(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:39:00 GMT)

MPS - Viola e Profumo rinviati a giudizio : 12.14 Il Gup di Milano Alessandra Del Corvo ha rinviato a giudizio con le accuse di aggiotaggio e falso in bilancio i due ex vertici di Mps Fabrizio Viola e Alessandro Profumo, nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto senese. Il processo comincerà il 17 luglio. La Procura di Milano aveva chieso il proscioglimento di entrambi.

MPS - Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso - : L'ex presidente e l'ex ad sono imputati nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto bancario senese, in particolare sulla contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. Il ...

MPS - Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso : Mps, Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso L’ex presidente e l’ex ad sono imputati nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto bancario senese, in particolare sulla contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. Il processo inizierà il 17 luglio Parole chiave: ...

MPS - Profumo e Viola rinviati a giudizio : Il gup di Milano Alessandra Del Corvo ha rinviato a giudizio Alessandro Profumo , ex presidente di Mps, e Fabrizio Viola , ex amministratore delegato della banca senese per aggiotaggio e falso in ...

MPS - Profumo e Viola a giudizio per ostacolo alla vigilanza : Il gip di Milano Alessandra Del Corno ha rinviato a giudizio gli ex vertici di Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. Il processo inizierà il 17 luglio. L’accusa di ostacolo agli organi di vigilanza e riferita allo stato dei bilanci della banca senese in merito alla tossicità dei derivati. La procura, attraverso i pm Baggio e Clerici, aveva chi...

MPS - Profumo e Viola rinviati a giudizio per il caso derivati : MILANO - l Gup di Milano Alessandra Del Corvo ha rinviato a giudizio con le accuse di aggiotaggio e falso in bilancio i due ex vertici di MPS Fabrizio Viola e Alessandro Profumo , nell'ambito di uno ...

MPS - Profumo e Viola rinviati a giudizio : MILANO - l Gup di Milano Alessandra Del Corvo ha rinviato a giudizio con le accuse di aggiotaggio e falso in bilancio i due ex vertici di MPS Fabrizio Viola e Alessandro Profumo, nell'ambito di uno ...

MPS - Alessandro Profumo e Fabrizio Viola rinviati a giudizio : Il Gup di Milano Alessandra Del Corvo ha rinviato a giudizio con le accuse di aggiotaggio e falso in bilancio i due ex vertici di MPS Fabrizio Viola e Alessandro Profumo, nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto senese. Il processo comincerà il 17 luglio.La Procura di Milano aveva chiesto il proscioglimento di entrambi.

MPS - procura di Milano chiede proscioglimento per Viola e Profumo : Da parte dei vertici di Mps, imputati a Milano nell'inchiesta sulla contabilizzazione non corretta nei bilanci della banca senese dei derivati Santorini e Alexandria, 'non c'è stata l'intenzione di ...