Mps - Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso : Mps, Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso L’ex presidente e l’ex ad sono imputati nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto bancario senese, in particolare sulla contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. Il processo inizierà il 17 luglio Parole chiave: ...

Mps - Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso : Mps, Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso L’ex presidente e l’ex ad sono imputati nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto bancario senese, in particolare sulla contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. Il processo inizierà il 17 luglio Parole chiave: ...

Mps : Profumo e Viola rinviati a giudizio : Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex presidente ed ex amministratore delegato di MPS (Monte dei Paschi di Siena), sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio dal gup di Milano in uno dei procedimenti in corso relativi all’istituto bancario senese. Le accuse a carico di Profumo e Viola sono relative alla contabilizzazione di prodotti finanziaria derivati, tra il 2011 e il 2014, i famigerati Santorini e Alexandria. ...

Mps - Viola e Profumo andranno a processo : Avrebbero esposto nei bilanci di Monte dei Paschi di Siena, «fatti materiali non corrispondenti al vero». Alessandro Profumo, attuale numero uno di Leonardo, ex presidente di Mps, Fabrizio Viola ex ...

Mps - Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso : Mps, Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso L’ex presidente e l’ex ad sono imputati nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto bancario senese, in particolare sulla contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. Il processo inizierà il 17 luglio Parole chiave: ...

Mps - Profumo e Viola rinviati a giudizio per tranche derivati : Mps, Profumo e Viola rinviati a giudizio per tranche derivati Il gup respinge la richiesta di proscioglimento fatta dalla procura. Il processo a luglio Continua a leggere

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - Viola e Profumo rinviati a giudizio. In Borsa chiude sopra i 2 - 65 euro : Mps, Viola e Profumo rinviati a giudizio con Salvadori e la stessa banca. MONTEPASCHI in Borsa chiude sopra quota 2,65 euro ad azione. Ultime notizie live di oggi 27 aprile 2018(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:34:00 GMT)

Derivati Mps - rinvio a giudizio per Viola e Profumo : Il Gup di Milano Alessandra Del Corvo ha rinviato a giudizio con le accuse di aggiottaggio e falso in bilancio i due ex vertici di Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola e Alessandro Profumo , oggi ...

Mps - Viola e Profumo rinviati a giudizio : Teleborsa, - rinviati a giudizio con l'accusa di aggiotaggio e falso in bilancio , l'ex amministratore delegato di MPS, Fabrizio Viola , e l'ex presidente, Alessandro Profumo dal gup di Milano ...

Mps - Viola e Profumo rinviati a giudizio : rinviati a giudizio con l'accusa di aggiotaggio e falso in bilancio , l'ex amministratore delegato di MPS , Fabrizio Viola , e l'ex presidente, Alessandro Profumo dal gup di Milano Alessandra Del ...

Mps : Profumo - sereno per scelte fatte - dimostreremo corretto operato : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Sono sorpreso ma confermo con determinazione di essere sereno per le scelte fatte in Mps . dimostreremo di aver sempre operato correttamente nell’interesse dell’istituto e dei suoi azionisti, peraltro in stretta collaborazione con Banca d’Italia e Consob, e riconfermo la mia totale fiducia nella magistratura”. E’ l’amministratore delegato di Leonardo ed ex presidente di ...

Mps/ Viola e Profumo rinviati a giudizio. In Borsa Montepaschi a -0 - 7% (oggi - 27 aprile) : Mps, Viola e Profumo rinviati a giudizio con Salvadori e la stessa banca. Montepaschi in Borsa scende sotto quota 2,65 euro ad azione. Ultime notizie live di oggi 27 aprile 2018(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:39:00 GMT)

Mps - Viola e Profumo rinviati a giudizio : 12.14 Il Gup di Milano Alessandra Del Corvo ha rinviato a giudizio con le accuse di aggiotaggio e falso in bilancio i due ex vertici di Mps Fabrizio Viola e Alessandro Profumo, nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto senese. Il processo comincerà il 17 luglio. La Procura di Milano aveva chieso il proscioglimento di entrambi.

Mps - Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso - : L'ex presidente e l'ex ad sono imputati nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto bancario senese, in particolare sulla contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. Il ...