Mps | Profumo e Viola a giudizio per ostacolo alla vigilanza 

Mps - Alessandro Profumo e Fabrizio Viola rinviati a giudizio : Il Gup di Milano Alessandra Del Corvo ha rinviato a giudizio con le accuse di aggiotaggio e falso in bilancio i due ex vertici di MPS Fabrizio Viola e Alessandro Profumo, nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto senese. Il processo comincerà il 17 luglio.La Procura di Milano aveva chiesto il proscioglimento di entrambi.

