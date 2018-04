Mourinho | “la decisione di cedere Salah non fu mia ma del Chelsea”

calcioweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) “E’ un’ingiustizia, non ho ceduto, l’ho comprato dal Basilea”. Torna così sulla cessione dell’attaccante egiziano Mohamed, punta di diamante oggi del Liverpool, quando allenava il Chelsea il tecnico Joséai microfoni di Espn. “Arrivò a Londra che era un ragazzo (nel 2014 ndr), fisicamente non era pronto, mentalmente non era pronto e tutto fu difficile per lui. Bene, il Chelsea decise di mandarlo in prestito, e fu unapresa collettivamente, ma in seguito ladi venderlo e di usare quei soldi per comprare un altro giocatore non è stata mia”, conclude l’allenatore portoghese. (AdnKronos) L'articolo: “ladinon fu mia ma del Chelsea” CalcioWeb.