MotoGp | Toni Elias convinto | ' nuove scintille tra Valentino Rossi e Marquez? Ecco cosa

MotoGp - test Qatar : ancora ribaltoni : scatto di Valentino Rossi! : Ultima giornata di test in Qatar ed importanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato di MotoGp, ormai imminente. Continui i ribaltoni in vetta alla classifica, un’ultima giornata ricca di sorprese e colpi di scena: cadute per Rossi, Morbidelli e Nagakami, fortunatamente senza conseguenze, ma a lasciare tutti a bocca aperta è stato Johann Zarco che ha chiuso col miglior tempo, alle spalle Valentino Rossi, seguito da Andrea ...