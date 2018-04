Moto si schianta sulla statale | 25enne morto sul colpo

Pordenone - vince la lotteria compra la Moto dei sogni ma si schianta e muore : Lo chiamavano il Cepo. Anche le cartoline gliele spedivano usando solo quell'affettuoso nomignolo che si portava dietro da sempre. Giuseppe Bravin , 64 anni, era amato da tutti. Ieri sera, quando la ...

Vince alla lotteria e si compra la Moto nuova : va a provarla ma si schianta e muore : La tragica storia di Giuseppe Bravin: da pochi giorni aveva acquistato una nuova motocicletta grazie ad una vincita a una lotteria ma proprio in sella alla due ruote ha trovato la morte.Continua a leggere

Si schianta contri un'auto con la Moto - 23enne muore sul colpo : BUSSOLENGO , Verona, Ancora un incidente stradale mortale nel Veronese. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, mercoledì mattina a Bussolengo ha perso la vita un giovane motociclista. L'allarme è ...

Si schianta contro un muro con la Moto : ragazzino gravissimo : Un 15enne italiano residente a San Colombano Belmonte è in condizioni molto gravi all'ospedale Cto di Torino dopo un incidente avvenuto in via Galimberti a Cuorgné nella serata di oggi, venerdì 13 ...

Perde il controllo della Moto e si schianta sul guardrail : morto 28enne : Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di domenica 8 aprile in via Tiburtina Valeria, a Roma, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, andando a sbattere contro il guardrail...

Si schianta con la Moto a Albiano Magra. Grave 23enne pontremolese : Lunigiana e Apuane - Pontremoli, località Casalina, nella notte i Carabinieri della Stazione di Albiano Magra sono intervenuti sulla sp del Cirone dove un 23enne di Pontremoli a bordo della sua Ducati ...

Si schianta con la Moto - muore 40enne di Ortona : Chieti - Un motociclista è morto in incidente stradale avvenuto a Ortona (Chieti). La vittima Andrea Verna, 40enne di Ortona a bordo della sua moto si è schiantato contro un palo elettrico all'altezza di Lido Riccio. A nulla sono valsi i soccorsi anche se immediati del 118, per l'uomo non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente hanno aperto un'indagine i carabinieri della locale compagnia. ...

Donna di 37 anni si schianta al suolo con la Moto : BERNATE TICINO , Milano, , 2 aprile 2018 - Rovinosa caduta per una ragazza in moto nel pomeriggio di Pasquetta. La Donna, italiana di 37 anni si trovava nella frazione di Casate, a Bernate Ticino, ...

Caltanissetta - Moto si schianta contro un furgone : Vincenzo muore a 30 anni : Vincenzo Pesce, 30 anni, è deceduto in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla strada statale che collega Gela a Mazzarino: ha perso il controllo della sua moto e si è scontrato contro un furgone. E' morto sul colpo.Continua a leggere

Roma - si schianta in Moto contro muro : morto 30enne : Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Incidente mortale, ieri sera intorno alle 23, in via Antonio Sant'Elia, nelle vicinanze del circolo canottieri Aniene a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del XV gruppo. Dai primi accertamenti un ragazzo di 31 anni, a bordo di una moto Honda, ha perso il con

