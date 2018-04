Morso dal ragno violino | uomo resta vivo per miracolo

Terni - uomo Morso dal ragno violino (o reclusa) : “Sono vivo per miracolo” : Si chiama ragno eremita. O ragno violino. O reclusa. E’ uno dei pochi aracnidi velenosi che vive in Italia. E ha fatto passare a un 59enne di Terni giornate terribili: “Ho visto la morte in faccia – ha raccontato l’uomo al Messaggero -. Sono vivo per miracolo. Quando sono arrivato all’ospedale di Terni non parlavo più e la funzionalità di alcuni organi era ormai compromessa. Se l’ho raccontata lo devo alla professionalità ...

Morso da tre cani - veterinario finisce in ospedale : L'Aquila - Un veterinario 53enne di Sulmona (L'Aquila) è finito in ospedale, con cinquanta punti di sutura a una gamba e trenta giorni di prognosi, dopo essere stato aggredito e Morso da due cani pitbull e da un cane corso. E' accaduto a Introdacqua (L'Aquila), nella frazione Cantone. Se non fosse stato per la sua pronta reazione e per la vicinanza del padre al momento dell'aggressione, le conseguenze per il ...

Ferito dal fratello - nel viaggio verso l'ospedale Morso da un pitbull - il guidatore sbanda e fanno un incidente : Prima è stato Ferito con un cacciavite dal fratello, durante una lite, poi è stato morso da un pitbull, mentre veniva trasportato in ospedale, e infine, durante il percorso, è rimasto coinvolto in un incidente. La lunga notte di un 35enne di Carrara è riassumibile in questi tre punti. Le sue disavventure le ha raccontate il Tirreno, che ha ricostruito gli episodi che si sono susseguiti nella notte di sabato.Si legge ...