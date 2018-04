Morbegno | ritrovata Rebecca la quindicenne scomparsa

Blastingnews

: Morbegno, ritrovata la 15enne scomparsa da lunedì mattina ( - 1001portails_it : Morbegno, ritrovata la 15enne scomparsa da lunedì mattina ( - MarcoContessa2 : RT @laprovinciadiso: Ritrovata questa mattina a Morbegno e sta bene la quindicenne che nei giorni scorsi si era allontanata da casa a Bugli… - AnsaLombardia : Ritrovata studentessa scomparsa. Era a Morbegno. Mancava da casa da tre giorni, sta bene | #ANSA -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Dopo 4 giorni di ansia e paura, i parenti di, ladi Buglio in Monte (piccolo comune della provincia di Sondrio) possono tirare un sospiro di sollievo. La ragazzina è statastamattina, venerdì 27 aprile, ae sta bene. La studentessa è stata riconosciuta da una pattuglia di carabinieri e ora si trova nella caserma del centro valtellinese per spiegare cosa è successo e cosa ha fatto in questi giorni. Si vuole anche capire se ha gestito la fuga in maniera autonoma o se è stata aiutata, o ospitata, da qualcuno....