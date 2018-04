Morbegno | ritrovata Rebecca la quindicenne scomparsa

Blastingnews

(Di venerdì 27 aprile 2018) Dopo 4 giorni di ansia e paura, i parenti di #, ladi Buglio in Monte piccolo comune della provincia di Sondrio possono tirare un sospiro di sollievo. La ragazzina è statastamattina, venerdì 27 aprile, a #e sta bene. La studentessa è stata riconosciuta da una pattuglia di carabinieri e ora si trova nella caserma del centro valtellinese per spiegare cosa è successo e cosa ha fatto in questi giorni. Si vuole anche capire se ha gestito la fuga in maniera autonoma o se è stata aiutata, o ospitata, da qualcuno. Più tardi, gli uomini del Comando provinciale di Sondrio, daranno ulteriori dettagli in merito. In caserma, la ragazzina, è stata subito raggiunta dagli zii, e in considerazione della sua minore eta', anche da un assistente sociale. Probabilmente, nel corso della giornata, verra' trasferita in ospedale per acclarare il suo stato di ...