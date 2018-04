Moon Jae-In e Kim Jong-un | mai più guerre in penisola coreana Verso denuclearizzazione

COREA DEL NORD - CROLLATO IL SITO PER TEST NUCLEARI?/ Vertice tra Kim Jong-un e Moon Jae-in - si parlerà di... : Secondo studi di una università cinese sarebbe collassato il SITO NORD COREA no per i TEST nucleari, una serie di gallerie costrite dentro una montagna, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Corea - Kim Jong-un incontra il sudcoreano Moon Jae-in : Storico incontro, previsto per la giornata di domani, tra il Presidente della Corea Del Sud Moon Jae-in e il leader della Corea Del Nord Kim Jong-un, importantissimo e inedito passo verso la pace definitiva tra le due Corea.Sarà Kim Jong-un ad attraversare il confine e mettere piede in Corea Del Sud - sarà la prima volta per un leader nordCoreano dal 1953 ad oggi - e raggiungere Moon Jae-in nel complesso militare di Panmunjom, situato nella ...