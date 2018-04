Monte dei Paschi | Profumo e Viola a giudizio per ostacolo alla vigilanza

Derivati Monte dei Paschi di Siena - rinviati a giudizio Profumo e Viola : Gli ex vertici di Mps Alessandro Profumo, ora ad di Leonardo, e Fabrizio Viola, assieme allo stesso istituto di credito e a Paolo Salvadori, ex presidente del, collegio sindacale, sono stati rinviati a giudizio dal gup di Milano. Il processo inizierà il 17 luglio. La Procura invece aveva chiesto per tutti gli imputati il proscioglimento. Le accuse sono di aggiotaggio (caduto per Salvadori) e falso in bilancio nel filone sulla contabilizzazione ...

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps e i dati sugli stipendi dei Ceo delle banche (oggi - 27 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sopra quota 2,65 euro ad azione. I dati sulle retribuzioni dei Ceo delle banche. Ultime notizie live di oggi 27 aprile 2018(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 07:07:00 GMT)

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa chiude sopra i 2 - 65 euro ad azione (oggi - 26 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa chiude sopra quota 2,65 euro ad azione. La svalutazione di Cdp sulle quote in Atlante. Ultime notizie live di oggi 26 aprile 2018(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:34:00 GMT)

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - verso il via libera per la cartolarizzazione degli Npl (oggi - 26 aprile) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa resta sotto quota 2,7 euro ad azione. Vicino il via libera per la cartolarizzazione degli Npl. Ultime notizie live di oggi 26 aprile 2018(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:54:00 GMT)

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps e i numeri di Widiba - oggi - 26 aprile - : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,7 euro ad azione. L'articolo del Fatto riguardante Widiba.

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps e i numeri di Widiba (oggi - 26 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,7 euro ad azione. L'articolo del Fatto riguardante Widiba. Ultime notizie live di oggi 26 aprile 2018(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 06:17:00 GMT)

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - in Borsa chiude sotto i 2 - 7 euro ad azione - oggi - 25 aprile - : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa chiude sotto quota 2,7 euro ad azione. Tiene ancora banco il caso David Rossi.

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - in Borsa chiude sotto i 2 - 7 euro ad azione (oggi - 25 aprile) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa chiude sotto quota 2,7 euro ad azione. Tiene ancora banco il caso David Rossi. Ultime notizie live di oggi 25 aprile 2018(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 17:34:00 GMT)

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps - le ragioni della discesa in Borsa - oggi - 25 aprile - : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sopra quota 2,7 euro ad azione. Le ragioni della discesa del titolo.

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps - le ragioni della discesa in Borsa (oggi - 25 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sopra quota 2,7 euro ad azione. Le ragioni della discesa del titolo. Ultime notizie live di oggi 25 aprile 2018(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:41:00 GMT)

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa chiude sopra 2 - 7 euro ad azione (oggi - 24 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa chiude sopra quota 2,7 euro ad azione. Tiene ancora banco il caso David Rossi. Ultime notizie live di oggi 24 aprile 2018(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:34:00 GMT)

Monte dei Paschi di Siena/ Mps e le valutazioni della Bce sulla riduzione degli Npl (oggi - 24 aprile) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa resta sotto quota 2,7 euro ad azione. Le valutazioni della Bce sulla riduzione degli Npl. Ultime notizie live di oggi 24 aprile 2018(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 14:29:00 GMT)

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps - le preoccupazioni della Fisac-Cgil (oggi - 24 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,7 euro ad azione. Le preoccupazioni della Fisac-Cgil di Lecce. Ultime notizie live di oggi 24 aprile 2018(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 07:07:00 GMT)

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa chiude sotto i 2 - 7 euro ad azione (oggi - 23 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa chiude sotto quota 2,7 euro ad azione. Il commento M5s sulle nomine in Fondazione. Ultime notizie live di oggi 23 aprile 2018(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:34:00 GMT)