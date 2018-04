Mondiali 2026 | Trump | «Vergogna se ci fosse pressione contro la proposta Usa»

Mondiali 2026 - la candidatura del Marocco presentata ad Accra - : ... Fédération Royale Marocaine de Football, FRMF, , Fouzi Lekja, ha presentato oggi ad Accra, in Ghana, una relazione dettagliata sulla candidatura del Marocco ad ospitare la Coppa del mondo 2026, alla ...

Marocco - massacro di cani randagi per la visita degli ispettori Fifa in vista dei Mondiali 2026. “Uccisi a fucilate di notte” : Ancora gli ispettori della Fifa, ancora una strage di cani. Questa volta lo sfondo dello sterminio di animali a fucilate non è più l’Ucraina degli Europei di calcio 2012, ma il Marocco candidato a ospitare i Mondiali 2026. La denuncia arriva dagli educatori cinofili italiani che da quattro anni aiutano l’associazione animalista Le coeur sur la patte di Taghazout, un piccolo villaggio di pescatori a pochi chilometri da Agadir. “A Taghazout da ...

Mondiali - l'Algeria appoggia la candidatura del Marocco per il 2026 : 'La decisione del Presidente Abdelaziz Bouteflika di sostenere la candidatura del Marocco per ospitare i Mondiali del 2026 sarà eseguita con orgoglio' ha dichiarato il ministro dello Sport e per la ...

Mondiali 2026 : l’Algeria appoggia il Marocco : Il governo dell’Algeria ha annunciato ufficialmente il suo sostegno alla candidatura del Marocco per ospitare i Mondiali di Calcio del 2026. Lo riporta Al Jazeera.”La decisione del Presidente Abdelaziz Bouteflika di sostenere la candidatura del Marocco per ospitare i Mondiali del 2026 sarà eseguita con orgoglio” ha dichiarato il ministro dello Sport e per la Gioventù dell’Algeria, El Hadi Ould Ali. L’ex calciatore ...

Mondiali 2026 - a giugno la decisione della FIFA : è sfida Marocco-Nord America - per ora : Il primo Mondiale a 48 squadre non potrà essere come gli altri. La riforma di Gianni Infantino, presidente FIFA, è ormai realtà, con una competizione storica che si evolve e potrebbe addirittura ...

Mondiali 2026 - ballottaggio tra Marocco e Canada-Stati Uniti-Messico : La Fifa ha annunciato oggi sul proprio sito ufficiale di aver iniziato a prendere in esame le candidature ad ospitare i Mondiali del 2026. Due i dossier presentati, quello del Marocco e quello del terzetto...

Mondiali 2026 - il Marocco si candida ufficialmente come paese ospitante : La Fifa designerà il paese ospitante della Coppa del Mondo del 2026 il 13 giugno al suo congresso a Mosca, a margine dell'edizione 2018. Per la prima volta, la scelta verrà effettuata con il voto dei ...

