Una ultraottantenne ècarbonizzata nel proprio appartamento in via Rossi 10, a.Ilè divampato poco dopo le 21 ma solo in tarda serata è stato scoperto il corpo dell'anziana L'abitazione si trova al primo piano dello stabile in zona Naviglio grande, Al momento non sembra ci siano problemi Di stabilità del condominio né si registrano altri feriti. Le cause delsono ancora da chiarire ma una prima analisi dei vigili del fuoco si ipotizza possa essere partito da un mozzicone di sigaretta spento male.(Di venerdì 27 aprile 2018)