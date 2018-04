Milano : vive in strada dopo sfratto - lo accoltellano per il portafoglio : Milano, 27 apr. (AdnKronos) – Un 31 enne è stato accoltellato la notte scorsa a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese, da due uomini che gli hanno portato via il portafoglio.L’aggressione, riferiscono i carabinieri, è avvenuta in via Abramo Lincoln poco prima della mezzanotte. L’uomo vive in strada da quando ha ricevuto lo sfratto dall’appartamento in cui abitava. La scorsa notte è stato avvicinato da due ...

Tribunale Milano accoglie ricorso di Tim e Vivendi - rinnovo Cda il 4 maggio : Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Tim e Vivendi. L'aggiornamento dell'ordine del giorno dell'assemblea di domani è stato sospeso e non verrà quindi votata la revoca dei consiglieri francesi. Per il rinnovo del Cda si va al 4 maggio.La presentazione di dimissioni in blocco dei consiglieri Tim non è "palesemente ingiustificata" e "neppure pare essere univocamente diretta a perseguire un intento di danno", nei ...

SOPRAVVIVE A 50 ARRESTI CARDIACI IN SEI GIORNI/ Milano - mamma salva con intervento record mai eseguito prima : Un caso gravissimo, una alterazione di cellule impazzite nel cuore causavano ARRESTI CARDIACI ogni 15 minuti in una donna napoletana, salvata con un intervento mai eseguito prima(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:04:00 GMT)

Milano - gioia di vivere - e di cantare - di Lana Del Rey al Forum di Assago : Milano, 11 aprile 2018 - Ai tempi di "Born to die", nata per morire, Lana Del Rey a veva il cuore di tenebra di un personaggio di Raymond Chandler, anzi "un riflesso dei nostri incubi collettivi sul ...

A Milano il 42% dei cittadini vive in condizioni di inquinamento acustico - Codacons : “Situazione inaccettabile” : “Situazione allarmante e preoccupante a Milano, un milanese su cinque vive in abitazioni in cui l’esposizione sonora supera i limiti di legge. Se prendiamo in considerazione la soglia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per evitare danni alla salute la percentuale di cittadini “troppo esposti” raddoppia“: lo spiega in una nota il Codacons. “Situazione inaccettabile e di gravissimo ...

