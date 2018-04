Milano | studentessa accoltellata è di nazionalità inglese

Milano - STUDENTESSA 21ENNE ACCOLTELLATA IN CENTRO/ Notte di tragiche rapine : morti un rumeno e un bengalese : MILANO, Notte di terrore: 21ENNE ACCOLTELLATA e rapinata, rumeno morto dopo colpo al volto, bengalese ucciso. Tre aggressioni nel capoluogo lombardo nelle scorse ore(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:35:00 GMT)

Milano : studentessa accoltellata per lo smartphone : Milano, 27 apr. (AdnKronos) – Una ragazza di 21 anni è stata accoltellata la scorsa notte a Milano da due uomini che volevano portarle via lo smartphone. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 3.30 in via Franchino Gaffurio, nei pressi di piazzale Loreto. Ai carabinieri la giovane ha riferito di essere stata aggredita da due uomini mentre rientrava a casa insieme a una amica. I due, secondo la vittima presumibilmente extracomunitari, ...

Studentessa accoltellata in centro a Milano per una rapina : Una ragazza di 21 anni è stata ferita con una coltellata all'addome mentre rientrava a casa all'altezza di via Franchino Gaffurio, in una zona centrale di Milano.È stata trasportata in condizioni gravi alla clinica Città Studi ma poi il quadro clinico è apparso meno serio di quanto sembrasse e si trova fuori pericolo. Secondo quanto denunciato ai carabinieri, durante la notte è stata avvicinata da due ...

