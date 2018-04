Milano Romeno ucciso da uno straniero

romadailynews

(Di venerdì 27 aprile 2018)da uno– Un uomo è stato ferito mortalmente, ieri sera, a, a seguito di un’aggressione in strada. Ne ha dato notizia la Polizia di Stato. L’uomo è deceduto nella notte. Alle 21.30 circa una volante è intervenuta in via Padova, all’uscita di un bar all’altezza del civico 179, per un aggressione ai danni di undi 43 anni, con precedenti, che era stato colpito, a suo dire, al volto da un altrofuggito subito dopo. “Trasportato in codice verde al S.Raffaele – ha precisato la Questura – è morto verso l’1.30 per emorragia cerebrale”. L'articoloda unoproviene da RomaDailyNews.