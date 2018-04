Milano poco mossa in avvio Tonica Francoforte

Borsa : Europa poco mossa - Milano +0 - 21% : ANSA, - Milano, 24 APR - Le Borse europee a metà seduta si confermano poco mosse con lo Stoxx 600 che viaggia sulla parità sostenute dagli acquisti sull'energia. L'euro resta stabile sul dollaro con ...

Mangiare bene spendendo poco : a Milano arriva Perbellini : Mangiare a Milano, bene, sotto i 40€ non è facile. Ma ora c’è un nuovo indirizzo: non è una pizzeria, non è una hamburgeria, non un cinese, non una trattoria (o presunta tale). È il bistrot dello chef Giancarlo Perbellini – 2 stelle Michelin al suo ristorante veronese Casa Perbellini. GIANCARLO Perbellini E LA SA GALASSIA GOURMET Giancarlo Perbellini è il Sindaco di Verona, “gastronomicamente parlando”, e forse se si presentasse alle ...

Mercati Partenza poco mossa - a Milano in rialzo Saipem : ... mentre venerdì in occasione dell'International Monetary and Financial Committee a Washington il presidente dell'Eurotower Mario Draghi ha dichiarato che l'economia della zona euro ha bisogno di una ...

Il piano di Milano per fermare i diesel è poco coraggioso : Scriveva Herman Melville che "il coraggio più degno di fiducia e più utile è quello che sorge dalla giusta stima del pericolo da affrontare", e lo scriveva in senso "conservativo", per mettere in guardia da chi ciecamente ignora ogni paura. Ma restando fedeli alle sue parole, e piegandole solo il giusto, possiamo dire che una stima sbagliata del pericolo da affrontare può finire col garantire una misura di coraggio ...