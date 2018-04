Milano | omicidio e feriti nella notte | arrestati due irregolari Uno era già stato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018) Hanno uccisocon una coltellata all’addome un 22enne del Bangladesh e poco dopo hanno aggredito una studentessa inglese di 21 anni in zona stazione Centrale a. A lei hanno rubato un iPhone e la borsa. Due nordafricani sono stati fermati dai carabinieri per questi due episodi di violenza, ai quali se ne aggiungono altrettanti, anche nell’hinterland. Si tratta di due marocchini di 28 e 30 anni, entrambi. Il primo eraarreil 21 aprile scorso dalla polizia per furto. Il 30enne è arrivato in Italia su un barcone ed èfotosegnalato al centro di Augusta nel dicembre 2017, il più giovane ha invece varcato la frontiera in Calabria nel giugno 2017. Entrambi hanno numerosi alias. Secondo i carabinieri i due fermati hanno anche ferito un italiano di 31 anni raggiunto da due coltellate all’addome e al torace per portargli via il portafogli ...