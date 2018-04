Milano : nuovo ufficio assessore Majorino al Corvetto : Milano, 27 apr. (AdnKronos) – Un nuovo ufficio dell’assessore alle politiche sociali al Corvetto, per essere vicini – non solo con le parole – alle periferie di Milano. Pierfrancesco Majorino lo ha inaugurato in via Nicolò Barabino 8, nel cuore del Corvetto. A partire da oggi, l’assessore sposterà, per alcuni giorni alla settimana, parte della sua attività dalla sede centrale dell’Assessorato in Largo Treves a ...

25 Aprile - a Milano contestata di nuovo la Brigata Ebraica | Berlusconi : "Oggi si celebra la libertà" : Sotto le insegne palestinesi sono partiti cori di contestazione alle associazioni di ex deportati ebrei nei campi nazisti. A Firenze la Digos arresta quattro manifestanti. Gentiloni: "Oggi giorno del riscatto".

Milano - la Casa della Memoria divisa sul nuovo museo. «Basta indugi - si farà» : Gli incontri con le scolaresche, quasi ogni mattina. Gli spettacoli teatrali e le mostre, ma a posti limitati: massimo 150 persone. «Non siamo certo Expo» scherza Andrea Kerbaker, direttore della Casa della Memoria inaugurata tre anni fa in via Confalonieri,...

Il Festival delle Serie TV : a ottobre - nella città di Milano - il nuovo evento : ... il FeST intende essere una festa, finalizzata a raccontare le Serie attraverso protagonisti , ideatori, sceneggiatori, produttori, attori, ed esperti, con il supporto attivo dei servizi di streaming ...

Milano : inaugurato a Giardini Montanelli nuovo parco giochi accessibile (2) : (AdnKronos) - "Prima che una trasformazione architettonica - sottolinea Sala - è una rivoluzione culturale che a Milano è già iniziata, che al sito di Expo 2015 abbiamo reso evidente e che intendiamo portare avanti con decisione su tutta la città. Bene quindi il progetto dei parchi gioco realizzati

Milano : inaugurato a Giardini Montanelli nuovo parco giochi accessibile : Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Una grande festa aperta a tutti i bambini ha inaugurato questa mattina la nuova area giochi accessibile ai Giardini Montanelli. L’intervento è il primo del progetto 'Parchi gioco per Tutti' promosso dalla nascente Fondazione di Comunità Milano, da Fondazione Cariplo e d

Video e testo Bye Bye di Annalisa - il nuovo singolo prima dei concerti a Roma e Milano : Bye Bye di Annalisa è disponibile da oggi, venerdì 20 aprile, in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo della cantante di Savona è stato scritto dalla stessa Annalisa con Danti e Pat Simonini e viene rilasciato dopo il successo del brano sanremese Il Mondo prima di te, certificato disco d'oro per le copie vendute in digitale. Con il brano Il Mondo prima di te, Annalisa Scarrone ha preso parte al Festival di Sanremo 2018, tra i Campioni, e si ...

Eman presenta in anteprima live il suo nuovo album - prime tappe a Roma e Milano : già in rotazione radiofonica, in digital download e su tutte le piattaforme streaming "Icaro", primo singolo estratto dal nuovo album di prossima pubblicazione del cantautore. COSENZA -Nel brano, scritto e composto dallo stesso Emanuele "Eman" Aceto e prodotto da Mattia "SKG" ...

Eman Live a Roma e Milano per la presentazione del nuovo album : Inoltre è in rotazione radiofonica, in digital download e su tutte le piattaforme streaming 'Icaro' , Jackie & Juliet / Artist First, . Primo singolo estratto proprio dal nuovo album di prossima ...

Milano : arriva “THAT’S MOBILITY” - un nuovo evento B2B dedicato alla mobilità elettrica : Reed Exhibitions Italia, in partnership con l’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, lancia “THAT’S MOBILITY”, un nuovo evento B2B dedicato alla mobilità sostenibile che si svolgerà dal 25 al 26 settembre 2018 presso il Centro Congressi di Fiera Milano. Una Conference&Exhibition che nasce dal know how e dall’esperienza di THAT’S SMART, l’area dedicata alle tecnologie elettriche per l’efficienza energetica all’interno di MCE – ...

Negozi Milano : per Oysho un nuovo flagship store nel cuore dello shopping meneghino : Con questa apertura Oysho, presente in 52 paesi, raggiunge i 674 Negozi in tutto il mondo, di cui 44 in Italia e in particolare 15 in Lombardia 7 tra Milano e provincia. Oysho è inoltre presente in ...

SCOMPARSA MARIA PISONI - OLTRE IL COLLE/ Nuovo avvistamento a Milano : ha perso la memoria? (Pomeriggio 5) : SCOMPARSA MARIA PISONI, OLTRE il COLLE: prosegue il giallo della 70enne, dopo gli appelli della famiglia a Pomeriggio 5. Nuovo avvistamento a Milano, la donna ha perso la memoria?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:09:00 GMT)