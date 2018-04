Milano | due stranieri uccisi | fermati due nordafricani Rapina in centro | studentessa

Notte violenta a Milano - due stranieri uccisi in diverse aggressioni - Fermati due nordafricani : L'aggressione mortale in via Padova - Un uomo è stato aggredito nella serata di giovedì in strada a Milano ed è morto nella Notte dopo il suo trasferimento in ospedale. Alle 21:30 circa una volante è ...

Milano - aggressioni nella notte : due morti - tre feriti. Tra loro una studentessa inglese di 21 anni : Due morti e tre feriti nella notte a Milano, colpiti da pugni e coltellate. Tutti episodi avvenuti nella notte e che fra loro non sono collegati. Un 43enne di nazionalità rumena è stato colpito al volto con un pugno da uno straniero intorno alle 21.30, fuori da un bar al numero 175 di via Padova. L’aggressore è scappato prima dell’arrivo della polizia e la vittima è morta per emorragia cerebrale. Deceduto nella notte anche un bengalese di ...

