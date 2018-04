Milano | centro sociale abusivo invitato a tenere conferenze al liceo Bottoni

Milano CELEBRA IL 25 APRILE : IL CORTEO NEL CENTRO CITTADINO : Tra questi c'è, a dispetto di chi lo nega, chi con la Brigata Ebraica ha combattuto in prima persona per costruire un mondo di Libertà, il nostro mondo... che intendiamo difendere insieme alla nostra ...

Se abiti in centro paghi di più : l’assicurazione Rc auto sale (anche +36%) in base al Cap Milano - Roma - Napoli : i dati : Lo studio di Facile.it per il Corriere evidenzia come le compagnie cambino le tariffe a seconda dell’indirizzo di residenza in città come Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma e Bari. Il record di Napoli: la variazione può arrivare fino al 36 per cento

Fuorisalone - cosa vedere nel centro storico di Milano. FOTO : Fuorisalone, cosa vedere nel centro storico di Milano. FOTO Da Brera, dove venerdì sera si è tenuta la Notte bianca del design, alla Triennale, con i 20 anni della mostra-evento di Interni, passando per l'installazione COS. Le opere imperdibili del Fuorisalone nel cuore del capoluogo lombardo. LA FOTOGALLERY ...

Rai Milano lascia Mecenate : il centro di produzione si sposterà al Portello : Una sede del centro di produzione della Rai di Milano, quella di via Mecenate 76, nella periferia sud-est della città, chiuderà presto i battenti. Il consiglio di amministrazione del servizio pubblico radiotelevisivo ha accolto la proposta di Fondazione Fiera Milano per spostare la sede nei padiglioni dell'ex polo fieristico in zona Portello, come recita il comunicato, "per la razionalizzazione degli spazi Rai nel capoluogo lombardo". ...

Stefano De Martino torna dall'Honduras : gli abbracci con Santiago nel centro di Milano : Stefano De Martino è tornato dall'Honduras e può finalmente riabbracciare il figlio Santiago. Nonostante l'incarico di inviato dell'Isola dei Famosi gli abbia fatto...

Milano - donna morta dopo liposuzione : il medico al centro della bufera continua a operare : L'avvocato: "E' un professionista di alto livello, lavora in una struttura importante e ha tutti i parametri in regola per operare". L'autopsia la prossima...

A Milano vendita di droga - sesso e cellulari rubati in pieno centro : A Milano vendita di droga, sesso e cellulari rubati in pieno centro Striscia la Notizia documenta le transazioni illegali in un parchetto milanese a pochi passi dalla Stazione Centrale. Continua a leggere

A Milano vendita di droga - sesso e cellulari rubati in pieno centro : A Milano c'è un parchetto ostaggio di spacciatori e prostitute dalle prime luci del mattino fino a tarda notte. Si tratta dei giardini di via Benedetto Marcello , a pochi passi dalla Stazione Centrale ...

Milano - la fanfara a cavallo della polizia sfila in centro : sfilata della fanfara a cavallo della polizia di Stato per le vie del centro a Milano. In occasione delle celebrazioni del 166esimo anniversario della polizia, lo storico reparto è intervenuto per la ...

Milano - la fanfara a cavallo della polizia sfila in centro : Milano, 11 apr. (AdnKronos) - sfilata della fanfara a cavallo della polizia di Stato per le vie del centro a Milano. In occasione delle celebrazioni del 166esimo anniversario della polizia, lo storico reparto è intervenuto per la prima volta nel capoluogo lombardo. Diciannove gli elementi presenti,

Parking di via Borgogna - cantiere da smantellare - Si torna a passare nel centro di Milano : In via Borgogna si tornerà a circolare senza più limitazioni e ostacoli fisici: sarà smantellato, anche se solo per un periodo di tempo limitato, il discusso quanto tribolato cantiere del Parking sotterraneo (328 posti), fermo da quasi due anni, il cui progetto iniziale risale al 2004. Il Comune di Milano e la società Expo Borgogna Parking, titolare della concessione per la sua costruzione, hanno raggiunto un accordo che prevede la riconsegna ...

Milano - urta per sbaglio un mendicante : picchiato e inseguito in pieno centro : E' successo in largo Augusto: sul giovane, un nigeriano di 20 anni, pendeva un ordine di espulsione da parte della procura di Varese

Auxilium ha acquisito Physioclinic centro polivalente di Milano per riabilitazione e wellness : ... acquise ndo un centro coordinato e diretto da un team di medici accreditati a livello internazionale, specializzati in medicina dello sport, scienze dell'alimentazione, e nel recupero post ...

Milano - dalla Prefettura al centro congressi : arrivano le vendite salva conti per 90 milioni di euro : «Verificare le condizioni per l'assegnazione in affitto di superfici ed aree interne o prossime degli istituti scolastici superiori per installazione di tabelloni pubblicitari, in modo da ricavare ...