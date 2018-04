Milano | aggressioni nella notte | due morti | tre feriti Tra loro una studentessa inglese

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018) Duee tre, colpiti da pugni e coltellate. Tutti episodi avvenutie che franon sono collegati. Un 43enne di nazionalità rumena è stato colpito al volto con un pugno da uno straniero intorno alle 21.30, fuori da un bar al numero 175 di via Padova. L’aggressore è scappato prima dell’arrivo della polizia e la vittima è morta per emorragia cerebrale. Decedutoanche un bengalese di 23 anni, che è stato aggredito intorno alle 2.15 in via Settembrini, all’altezza del civico 73, e ferito con una coltellata al torace. È stato trasportato d’urgenza al Niguarda ma è morto prima di arrivare al pronto soccorso. A Cinisello Balsamo, invece, è stato colpito con due fendenti all’addome e al torace un 31enne che da vive in strada da quando, qualche mese fa, ha perso la casa. È stato portato in codice rosso al Niguarda, dove...