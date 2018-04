Milano : aggredito in strada muore in ospedale : Milano, 27 apr. (AdnKronos) – Un uomo è stato aggredito ieri sera a Milano e ha perso la vita poco dopo il ricovero. Si tratta di un 43enne di nazionalità romena con precedenti.L’aggressione, riferisce la polizia, è avvenuta intorno alle 21.30 in via Padova, all’uscita di un bar all’altezza del civico 179. Agli agenti della volante intervenuti sul posto, l’uomo ha riferito di essere stato colpito al volto da uno ...

Milano - anziano aggredito ancora in coma : gip convalida fermo dell’aggressore : È stato convalidato il fermo di Chester Caldararu, il romeno di 29 anni che venerdì scorso ha colpito con due pugni un anziano davanti al suo portone in via Valtorta, a Milano, per rapinarlo dell’orologio e dei contanti che aveva in tasca. Il gip ha disposto il carcere per l’uomo che ha già diversi precedenti per rapina e uno per lesioni. Gli agenti della Squadra mobile lo hanno preso nella notte tra sabato e domenica nel suo ...

Milano - anziano aggredito davanti alla sua abitazione. Arrestato 29enne romeno : E' ancora in coma, in terapia intensiva con prognosi riservata, l'anziano aggredito venerdì scorso con due pugni davanti al portone di casa, alla periferia nord di Milano.

Stupro a Milano - fermato l'uomo che ha aggredito coppia in via Chopin - : Un 25enne di origini colombiane è accusato di violenza sessuale e rapina. La sera del 12 maggio ha minacciato due fidanzati che si erano appartati in macchina in zona Ripamonti

Violenza sessuale a Milano - arrestato l’uomo che ha aggredito la coppia di studenti : È stato fermato nel giro di 48 ore l’aggressore della coppia di studenti che si erano appartati in auto alla periferia di Milano, la sera di lunedì scorso. l’uomo che ha prima picchiato il 22enne, poi violentato la 19enne è di origine colombiana, e ha 24 anni. I carabinieri della compagnia Monforte lo hanno rintracciato dopo aver trovato, abbandona...

Milano - militante leghista aggredito con un'ascia : Un militante della Lega ha denunciato di aver subito un tentativo di aggressione con arma da taglio in via Bellerio, a Milano, nel pomeriggio, strada in cui c'è la sede della Lega, dove si era tenuta ...

