Milan | tutti gli sponsor del 2017 18 | ricavi in crescita del 15%

Taste of Milano : appuntamento con la cucina stellata (alla portata di tutti) : La grande cucina alla portata di tutti? No, non è un sogno impossibile. Almeno durante l’evento Taste of Milano, che, nell’ambito della Milano Food City, porta nel capoluogo lombardo l’alta cucina al grande pubblico, permettendo di assaggiare piatti stellati a piccoli prezzi. Basta cliccare su www.TasteofMilano.it per credere. Andando sul sito, ognuno potrà infatti scegliere di vivere e modulare l’evento secondo il proprio stile (e il proprio ...

Inter-Juventus - tutti i precedenti a Milano nel mese di aprile Video : #Inter-#Juventus, derby d'Italia: la storia stessa del calcio italiano concentrata in una sfida. Mai banale, mai amichevole anche quando non è stata partita ufficiale. Decisiva per lo scudetto in più di una circostanza. Sul prato del 'Meazza' c'è uno scudetto in palio [Video], a tutti gli effetti quello della Juventus che fino a poche settimane fa sembrava quasi scontato. Un punto in due partite, tra cui lo scontro diretto con il Napoli, hanno ...

Milano. Giardini Montanelli : parco giochi accessibile a tutti i bimbini : Una grande festa aperta a tutti i bambini ha inaugurato la nuova area giochi accessibile ai Giardini Montanelli. L’intervento è

Milano Design Week 2018 - tutti gli eventi auto : La Design Week di Milano è sempre più caratterizzata dalla presenza delle Case automobilistiche che durante tutta questa settimana, fino a domenica 22 aprile saranno protagoniste con anteprime nazionali di nuovi modelli, convegni, test drive e molte iniziative collaterali. Così il Fuorisalone che si svolge nel cuore di Milano, in parallelo alla rassegna internazionale del Mobile, si conferma come un caleidoscopio di iniziative legate alle ...

Da Grobbelaar a Gullit e la Spice - tutti a San Siro per Milan-Napoli : LE FOTO : A San Siro c'erano anche la Spice Geri Halliwell e altre star: ecco le immagini più belle - Milan-Napoli: LA CRONACA DELLA GARA

A Milano il Festival dei beni confiscati alle mafie : tutti gli eventi - : La sesta edizione della kermesse, organizzata dal Comune, è stata inaugurata l'11 aprile e termina il 16. Gli eventi si svolgono in 187 unità immobiliari sottratte alla criminalità organizzata. Per ...

Milan - Li Yonghong : "Rispetteremo tutti gli impegni finanziari" : Il presidente rossonero, al comando da un anno, scrive una lettera aperta: "Avanti con il progetto, vogliamo riportare il club ai vertici del calcio europeo"

Incidenti : car2go offre a tutti i suoi clienti un corso di primo soccorso realizzato dalla Croce Rossa di Milano : L’importanza di insegnare ai propri clienti quale comportamento adottare in caso di sinistro è da sempre un tema caro a car2go. Anche quest’anno, infatti, l’azienda leader nel campo del carsharing a flusso libero ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di prendere parte, gratuitamente, ad un corso di primo soccorso e prevenzione infortuni, realizzato dalla Croce Rossa di Milano. Da tempo, infatti, la Croce Rossa milanese è ...

Siamo tutti transessuali? All’Out Off di Milano va in scena il pensiero di Mario Mieli - omosessuale eretico : “Cos’è l’identità sessuale? Chi la determina? A chi serve questa identità? Il pensiero di Mario Mieli affonda in queste tre domande”. Irene Serini, protagonista e autrice di “Abracadabra, incantesimi di Mario Mieli” (dal 10 al 15 aprile al Teatro Out Off di Milano), porta in scena un viaggio nella mente di uno dei protagonisti più scomodi delle lotte per la liberazione sessuale degli anni settanta. “Tanto che è ...

Milan : assalto ad uno dei migliori talenti europei e Gattuso sorprende tutti Video : Il Milan è pronto a tuffarsi in questo finale di campionato che si preannuncia scoppiettante, con i rossoneri guidati da Gattuso che dovranno tentare la rincorsa ad un posto Champions e prepararsi alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. È inutile dire che molto del mercato rossonero dipendera' anche da come si concludera' la stagione, che comunque, visto come era partita, sta risultando essere sicuramente positiva. Tutto ciò ha infatti ...

Tutti gli intrecci tra Sessantotto e sport in scena a Milano : Qui lo sport, è l'anno dell'Olimpiade al Messico, iniziata con i morti in piazza delle tre culture, s'intreccia con la storia. Un viaggio raccontato con la giusta emozione, dal sacrificio della ...

Incendio nel Milanese - muore un Vigile del Fuoco : il suo “spirito di abnegazione e l’impegno civile un esempio per tutti” : Paolo Festa è Vigile del Fuoco effettivo e sindaco di Pieve Emanuele, la cittadina dove era pompiere volontario Pinuccio La Vigna, morto ieri spegnendo un Incendio a San Donato. “Conosco tutti i ragazzi del distaccamento – ha detto all’ANSA – e sono andato a parlare con loro. C’e’ una sensazione di disagio forte ma anche tanta voglia di andare avanti. Ragazzi che erano li’ in servizio ieri li ho trovati ...