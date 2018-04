Microsoft in festa | Surface | Xbox e Windows in netta crescita nel 2018

surface-phone

(Di venerdì 27 aprile 2018) L’attesa è finita; i dati finanziari disono finalmente stati resi pubblici ed evincono in modo abbastanza chiaro la salute economica dell’azienda di Redmond la quale non può altre che godersi il momento. Il fatturato totale, relativo al primo trimestre di quest’anno, corrisponde a 26,8 miliardi di dollari con il 16% di incremento rispetto allo stesso periodo del 2017. I guadagni veri e propri ammontano invece a 7,4 miliardi con un più 35% che indubbiamente è molto elevato quando soddisfacente. A differenza dei precedenti dati dove soltanto il settore legato al cloud di Azure sembrava essere in una forma eccellente, in questo caso tutti hanno registrato degli incrementi significativi, il più impressionante è senz’altro quelloguidato da Panos Panay. Ecco tutti i dati riportati ufficialmente dasu base annua: Le entrate OEM di...