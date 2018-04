“Mi stanno massacrando” Lo sconforto di Rita Dalla Chiesa a un mese esatto dalla morte

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 aprile 2018) È passato undi Fabrizio Frizzi, da quel maledetto lunedì in cui l’Italia si è risvegliata con un amico in meno e una tristezza in più. Da allora se ne sono dette tante, parecchi hanno espresso il proprio rammarico e in tanti hanno pianto lacrime amare. Come dimenticare il volto devastato ma sobrissimo di Carlotta Mantovan, la moglie del conduttore; ma anche, l’ex coniuge del presentetatore Rai. È proprio lei a sfogarsi, adesso, a unscomparsa dell’ex marito, commentando un post della conduttrice Rai Francesca Fialdini. Francesca ha infatti ricordato su Instagram Fabrizio Frizzi con un pensiero di affetto eha scritto: “Pensa che io non posso nemmeno nominarlo… I social (soprattutto quelli di un famigerato fan club!!!) mimassacrando… Fatelo voi amici anche per me”. Già nei giorni scorsi, infatti, la ex moglie del ...