“Mi ecciti…” Gf | fuori controllo Il concorrente senza ritegno è andato incontro alla

(Di venerdì 27 aprile 2018) Se vi eravate scandalizzati con L’Isola dei Famosi, guardando il Grande Fratello Vip vi sembrerà che quello della Marcuzzi era il reality delle educande. La prima settimana nella casa è stata piena di colpi di scena, ma soprattutto di momenti di tensione. In particolare non si fa che parlare dello scontro molto forte che c’è stato tra Baye Dame e Aida Nizar, tra i due sono volati paroloni veramente esagerati: “Te sfonno” le ha detto lui davanti allo sportello del frigorifero, quando la spagnola voleva solo mangiare una coppa di tiramisù. Da lì la situazione è degenerata. A scendere in campo è stato poi anche Luigi Mario Favoloso. Cheha detto parole decisamente oltre ogni limite: “Aida mi ecciti, non mi toccare. Sono qui e non posso masturbarmi, non ho avuto rapporti con nessuna ragazza, se tu mi tocchi mi ecciti. Sono in astinenza, ...