Meteo weekend Primo Maggio | in Italia che tempo farà

Meteo - "l'estate" è già finita : weekend e ponte del 1 maggio tra temporali e freddo : ponte del 1 maggio, bisognerà aprire nuovamente gli ombrelli e prepararsi al freddo. Se le temperature degli ultimi giorni hanno fatto gridare all'estate e più di qualcuno ha già osato sandali e canottiere...

Meteo - cede l’anticiclone : weekend con maltempo su molte regioni e temperature in calo : Sarà un weekend caratterizzato da temporali via via più frequenti e intensi e un calo delle temperature soprattutto al Nord-Ovest, dove il termometro scenderà di 7-8 gradi. Ancora caldo al Sud, dove resiste l’alta pressione.Continua a leggere

Previsioni Meteo - per weekend e primo maggio attesa pioggia - : ll maltempo caratterizzerà le giornate del 28 e 29 aprile in tutta Italia. Nuvole e pioggia soprattutto nelle aree appenniniche e in Sardegna anche durante la giornata festiva del primo maggio. IL ...

Meteo : in Lombardia weekend con instabilità - possibili precipitazioni : Milano, 26 apr. , AdnKronos, Condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, in queste ore, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in arrivo nella ...

Previsioni Meteo Lombardia : weekend con instabilità - possibili piogge : Oggi condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in serata, ma dalla giornata di venerdì e per il fine settimana – spiega nel consueto bollettino Meteo Arpa Lombardia – il graduale approfondimento di una ampia saccatura di origine nordatlantica favorirà condizioni via via più instabili, con precipitazioni dapprima deboli sui rilievi alpini e ...

Meteo : in Lombardia weekend con instabilità - possibili precipitazioni : Milano, 26 apr. (AdnKronos) – Condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, in queste ore, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in arrivo nella serata. Dalla giornata di venerdì e per il fine settimana, il graduale approfondimento di una ampia saccatura di origine nordatlantica favorirà condizioni via via più instabili, con precipitazioni dapprima deboli sui rilievi alpini e prealpini, ...

Meteo : in Lombardia weekend con instabilità - possibili precipitazioni : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, in queste ore, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in arrivo nella serata. Dalla giornata di venerdì e per il fine settimana, il graduale approfondimento di una ampia sac

Meteo - l'anticiclone Apollo ha le ore contate : nel weekend arriva il maltempo : Sembrava già estate e invece il maltempo sta per tornare. L?anticiclone europeo Apollo ormai ha le ore contate. Se riuscirà a proteggere l?Italia per la festa di oggi 25...

Meteo - il caldo ha le ore contate : pioggia e temperature basse nel weekend : Dopo il bel tempo del ponte del 25 aprile arriva sull'Italia la pioggia. Già da giovedì 26 aprile le temperature inizieranno a calare a partire dalle regioni settentrionali e in seguito anche altrove. Previsti forti rovesci nel weekend.Continua a leggere

Previsioni Meteo - ancora CALDO - ma dal weekend arrivano i temporali; rischio GRANDINE e TROMBE D’ARIA : 1/16 ...

Meteo Piemonte : chiusa la parentesi estiva - weekend con rovesci e meno caldo : Oggi e domani ancora caldo estivo in Piemonte, poi le temperature torneranno nella norma di fine aprile, con massime sui 23-24: secondo le previsioni Meteo di Arpa regionale, venerdì è atteso “un peggioramento del tempo con qualche rovescio e un sensibile calo delle temperature“. Il weekend sarà “caratterizzato da marcata e diffusa instabilità“, con zero termico in calo fino ai 2.800 metri nella giornata di ...

Meteo : in Lombardia instabilità in arrivo nel weekend : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - Condizioni generalmente stabili sulla Lombardia, con precipitazioni deboli possibili nel pomeriggio di oggi su Appennino e rilievi orientali, quindi assenti o al più deboli rovesci occasionali sui rilievi fino alla giornata di venerdì. Dal pomeriggio di venerdì, e per i

Meteo : in Lombardia instabilità in arrivo nel weekend : Milano, 24 apr. (AdnKronos) – Condizioni generalmente stabili sulla Lombardia, con precipitazioni deboli possibili nel pomeriggio di oggi su Appennino e rilievi orientali, quindi assenti o al più deboli rovesci occasionali sui rilievi fino alla giornata di venerdì. Dal pomeriggio di venerdì, e per il fine settiman,a flusso in quota in rotazione dai quadranti meridionali, associato all’approfondimento di una ampia saccatura sulla ...

Un weekend tutto da godere : ecco il Meteo del 21 e del 22 aprile in Italia : Previsioni meteo del fine settimana su tutto il paese. Dominano sole e caldo quasi ovunque, con poche eccezioni sui rilievi e in alcune regioni del sud.Continua a leggere