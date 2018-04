Meteo | in Lombardia tempo perturbato nel fine settimana

Previsioni Meteo Lombardia : tempo perturbato nel fine settimana : E’ previsto un “cedimento dei valori di pressione sulla regione -spiega Arpa Lombardia nel consueto bollettino – per il graduale avvicinamento di una struttura depressionaria atlantica, che porterà tempo perturbato nel fine settimana. Oggi nuvolosità irregolare. Sabato e domenica nuvolosità più estesa con precipitazioni anche a carattere di rovescio e/o temporale, con fenomeni più intensi nella serata di domenica. Ancora ...

Meteo : in Lombardia weekend con instabilità - possibili precipitazioni : Milano, 26 apr. , AdnKronos, Condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, in queste ore, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in arrivo nella ...

Previsioni Meteo Lombardia : weekend con instabilità - possibili piogge : Oggi condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in serata, ma dalla giornata di venerdì e per il fine settimana – spiega nel consueto bollettino Meteo Arpa Lombardia – il graduale approfondimento di una ampia saccatura di origine nordatlantica favorirà condizioni via via più instabili, con precipitazioni dapprima deboli sui rilievi alpini e ...

Meteo : in Lombardia weekend con instabilità - possibili precipitazioni : Milano, 26 apr. (AdnKronos) – Condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, in queste ore, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in arrivo nella serata. Dalla giornata di venerdì e per il fine settimana, il graduale approfondimento di una ampia saccatura di origine nordatlantica favorirà condizioni via via più instabili, con precipitazioni dapprima deboli sui rilievi alpini e prealpini, ...

Meteo : in Lombardia weekend con instabilità - possibili precipitazioni : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Condizioni generalmente asciutte e poco nuvolose sulla Lombardia, in queste ore, ad eccezione di deboli possibili precipitazioni sui rilievi orientali in arrivo nella serata. Dalla giornata di venerdì e per il fine settimana, il graduale approfondimento di una ampia sac

Meteo : in Lombardia instabilità in arrivo nel weekend : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - Condizioni generalmente stabili sulla Lombardia, con precipitazioni deboli possibili nel pomeriggio di oggi su Appennino e rilievi orientali, quindi assenti o al più deboli rovesci occasionali sui rilievi fino alla giornata di venerdì. Dal pomeriggio di venerdì, e per i

Meteo : in Lombardia instabilità in arrivo nel weekend : Milano, 24 apr. (AdnKronos) – Condizioni generalmente stabili sulla Lombardia, con precipitazioni deboli possibili nel pomeriggio di oggi su Appennino e rilievi orientali, quindi assenti o al più deboli rovesci occasionali sui rilievi fino alla giornata di venerdì. Dal pomeriggio di venerdì, e per il fine settiman,a flusso in quota in rotazione dai quadranti meridionali, associato all’approfondimento di una ampia saccatura sulla ...

Meteo : Lombardia - in arrivo debole perturbazione con temporali su rilievi : Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Alta pressione in parziale cedimento, per domani, ma senza significative variazioni del tempo salvo maggiore probabilità di rovesci pomeridiani sui rilievi. Queste le previsioni Meteo per le prossime ore in Lombardia, contenute nel bollettino diffuso da Arpa regionale.

Meteo : Lombardia - in arrivo debole perturbazione con temporali su rilievi : Milano, 21 apr. (AdnKronos) – Alta pressione in parziale cedimento, per domani, ma senza significative variazioni del tempo salvo maggiore probabilità di rovesci pomeridiani sui rilievi. Queste le previsioni Meteo per le prossime ore in Lombardia, contenute nel bollettino diffuso da Arpa regionale.Lunedì una debole perturbazione transita dall’Atlantico verso l’arco alpino: sulla Lombardia ancora tempo caldo, ma con nuvolosità ...

CRONACA Meteo : tempesta di grandine in Lombardia danni alle cose : Il METEO avverso interessa molte regioni italiane, ve ne abbiamo parlato diffusamente, abbiamo scritto che soprattutto il Nord Italia sarebbe stato interessato da temporali anche di forte intensità. ...

Allerta Meteo Lombardia : rischio idraulico - attivato il monitoraggio del Seveso : Il centro meteo regionale della Lombardia ha diramato un avviso di criticità per rischio idraulico, per questo è stato attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli del fiume Seveso in città. Il Coc è attivo dalle ore 12 di oggi presso il Centro di via Drago del Comune di Milano al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza e Allertare in caso di necessità le squadre di Protezione Civile, Polizia Locale, ...

Meteo : Lombardia - domani pioggia intensa : Milano, 10 apr. (AdnKronos) - Per gran parte della settimana la Lombardia sarà interessata da un flusso di correnti umide meridionali, associate a una vasta circolazione ciclonica, estesa sull'Europa centro-occidentale. Fino a venerdì tempo perturbato, in particolare precipitazioni intense sono atte

Previsioni Meteo Lombardia : pioggia e vento per tutta la settimana : “Per tutta la settimana condizioni di instabilità con frequenti piogge e temporanei rinforzi del vento, neve in montagna in prevalenza oltre i 1200; da venerdì instabilità in attenuazione e probabilità di precipitazioni in diminuzione. Temperature senza importanti variazioni, leggermente inferiori alla norma nei valori massimi“: lo si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Lombardia. Domani fino al mattino ovunque molto nuvoloso ...

Meteo : pioggia e vento per tutta la settimana in Lombardia : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - Per tutta la settimana in Lombardia condizioni di instabilità con frequenti piogge e temporanei rinforzi del vento, neve in montagna in prevalenza oltre i 1200. Secondo le previsioni del servizio Arpa, da venerdì instabilità in attenuazione e probabilità di precipitazion