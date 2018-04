Meningite e malaria | ultimi dati e prospettive | terapie e profilassi

meteoweb.eu

: RT @WSRC818: #meningite #malaria #tubercolosi #scabbia quale potrebbe essere il denominatore comune? Se lo sarà chiesto? Avrà trovato una r… - LorenzoTonion : RT @WSRC818: #meningite #malaria #tubercolosi #scabbia quale potrebbe essere il denominatore comune? Se lo sarà chiesto? Avrà trovato una r… - FAKUNST : @Aleald0 Perciò ci sparano vaccini, forse sanno che tra meningite,scabbia,malaria e tubercolosi, made in Africa, qualche rischio si corre. -

(Di venerdì 27 aprile 2018) A conclusione delle due importanti giornate mondiali dedicate allae alla, la riflessione del Prof. Massimo Galli, presidente SIMIT (Societa Italiana Malattie Infettive e Tropicali) e professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano, direttore Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive AO – Polo Univ. “Luigi Sacco”.: NUMERI ED ETA’ – “La grande varietà degli agenti patogeni che possono essere causa dispiega perché più vaccini sono necessari a prevenirla e che per non tutte le cause diesiste una prevenzione vaccinale. Tra le meningiti prevenibili, quella causata da Streptococcus pneumoniae è abitualmente responsabile di un maggior numero di casi rispetto allada Neisseria meningitidis. Durante il 2016 sono stati registrati in Italia 940 casi di malattia invasiva pneumococcica contro 178 ...