meteoweb.eu

: Melanoma avanzato e carcinoma renale precedentemente trattato: ok della Commissione Europea per nivolumab somminist… - ritrattosalute : Melanoma avanzato e carcinoma renale precedentemente trattato: ok della Commissione Europea per nivolumab somminist… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Laeuropea ha approvato l’utilizzo di nivolumab in monoterapia nel dosaggio di 480 mg ogni quattro settimane, in infusione di 60 minuti, come opzione terapeutica nei pazienti cone cona cellule renaliin precedenza. Laeuropea ha anche approvato un ulteriore dosaggio di 240 mg ogni due settimane, in infusione di 30 minuti – a sostituzione del dosaggio basato sul peso corporeo per tutte le sei indicazioni approvate nell’Unione Europea (UE) di nivolumab in monoterapia. “Questa approvazione rappresenta un importante traguardo nel nostro impegno a lungo termine teso a fornire ai pazienti e ai clinici opzioni di trattamento più flessibili e opportune – ha affermato Fouad Namouni, M.D., Head of Development, Oncology, Bristol-Myers Squibb-. Bristol-Myers Squibb è impegnata nel rispondere alle specifiche ...