Maxi risarcimento per una trasfusione sbagliata

Tumori - caso talco : J&J condannata a Maxi -risarcimento da 117 milioni di dollari : Sale la ‘stangata‘ per Johnson & Johnson, portata in tribunale negli Usa da Stephen Lanzo, un banchiere del New Jersey convinto di essersi ammalato di tumore dopo 30 anni di uso di talco . Un tribunale del New Jersey ha condannato J&J e i suoi fornitori a pagare altri 80 milioni di dollari a Lanzo, dopo aver già riconosciuto a lui e alla moglie 37 milioni di dollari di risarcimento danni la scorsa settimana. Lanzo aveva fatto ...

Usa per 30 anni il talco e si ammala di cancro : Maxi-risarcimento : Un tribunale del New Jersey (USA) ha riconosciuto a una coppia 37 milioni di dollari di risarcimento danni: Stephen Lanzo si è ammalato di tumore dopo aver usato la polvere di talco per più di 30 anni, e la corte di Middlesex County gli ha assegnato ben 30 milioni di dollari, e 7 milioni alla moglie. L’uomo ha sostenuto davanti alla corte di aver usato prodotti a base di talco per decenni, e che proprio l’inalazione della polvere gli ...