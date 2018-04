Matteo Salvini | l' indiscrezione | ' Speriamo che Berlusconi' Governo con Di Maio | si

Matteo Salvini - lo scenario-teremoto sul governo del presidente : perché ci sarà un 'effetto valanga' : La trattativa tra Pd e M5s per la formazione di un governo che piaccia a Sergio Mattarella è appesa a un filo, quel filo sottile della Direzione dem che potrebbe far saltare il banco con i grillini, ...

Matteo Salvini : "Il governo Pd-grillini? Ipotesi raccapricciante" : Dopo l'apertura di Martina al Movimento Cinque Stelle e i nuovi attacchi di Di Maio a Forza Italia e Berlusconi, Matteo Salvini commenta così gli ultimi sviluppi delle consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico: "Adesso mi sembra che per qualche giorno andrà avanti la telenovela Renzi-Di Maio- Di Maio-Renzi. Speriamo che non duri troppo. Secondo me, sarebbe un governo irrispettoso per gli italiani".Poi si lancia in una "profezia" su ...

Matteo Salvini preoccupa Moscovici e la Ue : "Ecco cosa potrebbe accadere in Europa e cosa dovrebbe fare la Germania" : Il commissario Ue agli Affari monetari, Pierre Moscovici, denuncia dagli Usa i "rischi politici che corre l'Unione europea". A suo avviso due preoccupanti spettri si aggirano per il Vecchio Continente:...

Asia Argento vs Matteo Salvini/ Botta e risposta sui social. Anthony Bourdain difende l'attrice : Botta e risposta durissimo tra Matteo Salvini e Asia Argento sui social. l'attrice insulta il leader della Lega dopo un post sul caso di Pamela Mastropietro. Il politico risponde.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 11:42:00 GMT)

Asia Argento vs Matteo Salvini/ L'attrice attacca il leghista : "mer*a". Lui risponde : "kompagna" : Botta e risposta durissimo tra Matteo Salvini e Asia Argento sui social. L'attrice insulta il leader della Lega dopo un post sul caso di Pamela Mastropietro. Il politico risponde.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:20:00 GMT)

Matteo Salvini : 'Basta incontri con Berlusconi' : Matteo Salvini ha chiesto 'di evitare nelle prossime ore appuntamenti comuni' con Silvio Berlusconi . Non ci sarà dunque nessuna chiusura insieme della campagna elettorale in Friuli , 'nè era prevista'...

Contatti segreti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Il M5S si spacca. Emergono le contraddizioni di un movimento di protesta che ha raccolto voti a destra e a sinistra uniti dal voto anti casta. Il movimento è realmente ancora impreparato alla sfida di Governo. Si è affidato a Luigi Di Maio, che ha interpretato il ruolo non come un segretario ma come un capo indiscusso.Di Maio ha puntato tutto sul patto con Matteo Salvini senza centrodestra. Voleva andare a tutti i costi a palazzo Chigi con i ...

Armando Siri - l'uomo di Matteo Salvini : 'Vi svelo l'ultima vergogna di Gentiloni e Pd. E presto...' : 'Governo e Pd proseguono nell'occupazione di tutti i posti possibili e immaginabili'. Altro che 'affari correnti'. Armando Siri , economista di punta della Lega e collaboratore di Matteo Salvini , ...

Matteo Salvini si prende tutto : Berlusconi e Meloni d'accordo - su cosa mette le mani : Si prende tutto, Matteo Salvini . Il nuovo obiettivo del leader della Lega , dopo le politiche e le regionali in Molise, si chiama Trentino : la Lega è il primo partito al 27% e il nome su cui puntare ...

Matteo Salvini - perché un governo M5s - Pd sarebbe la sua più grande fortuna : La strada per un governo a guida del Movimento Cinque stelle con il sostegno del Partito democratico sembra ormai spianata. Dal fronte grillino, lo stesso Luigi Di Maio ha fatto capire chiaro e tondo ...

Matteo Salvini all'Agi : "I voti dei mafiosi mi fanno schifo - non li voglio" : "Giù il cappello a quei giornalisti (pochi per la verità) che fanno ancora un lavoro di inchiesta e a quei magistrati che fanno antimafia in silenzio e senza tanti proclami. Io ho sempre detto nella mia campagna elettorale che non voglio i voti dei mafiosi, perchè mi fanno schifo".In collegamento telefonico con l'Agi, Matteo Salvini parla così sul tema del giornalismo e delle mafie."Mi sento molto meglio se chi puzza ...

Matteo Salvini e il governo Pd-M5s : 'Una presa in giro - Renzi e Boschi non li voglio più vedere' : 'Non è giusto, non è normale, non è rispettoso'. Matteo Salvini dice no a un governo Pd-M5s , sempre più all'orizzonte dopo il mandato esplorativo affidato dal presidente Sergio Mattarella al ...

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini e punta tutto sul Pd. All'orizzonte l'ombra opprimente di un governo del presidente : L'ottimismo della disperazione può sembrare eccessivo. Ma forse si può parlare dell'ottimismo della forte preoccupazione. Per il Movimento 5 stelle l'esplorazione di Roberto Fico e il suo perimetro delimitato all'interlocuzione con il solo Partito democratico è una sorta di ultima chiamata per poter essere protagonisti di un governo politico. Prima che tutto cambi.E così i vertici 5 stelle lasciano trapelare molta ...

L'economista tedesco terrorizza l'Italia : 'Inquietante l'idea di un governo di Matteo Salvini e Di Maio' : Temeva un fax da Bruxelles con il nome del premier, Matteo Salvini . Nel frattempo, è arrivato un pizzino da Berlino, nient'affatto rassicurante per il leader della Lega . Il più influente economista ...