Massacrata con 23 coltellate | l’assassinio della professoressa Falcidia

Tenta un approccio - lei rifiuta : donna Massacrata in strada da un conoscente : Tentato omicidio nella notte a Modena. Una donna di 44 anni è stata picchiata a sangue in strada da un suo conoscente, un 39enne già noto alle forze dell'ordine e ai servizi socio-sanitari locali per...

La Spezia - Roberta Massacrata a colpi di forbici : confessa il compagno : Il cadavere di Roberta Felici, 53 anni, è stato trovato ieri straziato dai fendenti nel suo appartamento di Sarzana, in provincia di La Spezia. Lascia tre figli avuti da una precedente relazione.Continua a leggere

"Io - Massacrata per amore" : il racconto di Lidia : Ogni anno in Italia circa 150 donne vengono uccise dal proprio marito o compagno. Un numero enorme, ma enorme è anche il numero di quelle che finiscono in ospedale in fin di vita e che, dopo aver trovato il coraggio di denunciare, dopo anni...

Isola dei famosi - il dramma umano di Bianca Atzei : Massacrata dagli altri naufraghi - coalizzati contro di lei : All' Isola dei famosi , momenti drammatici per Bianca Atzei : tutti i naufraghi, o quasi, si schierano compatti contro di lei in attesa del verdetto sull'eliminazione. Paola di Benedetto, Filippo ...