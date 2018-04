Martina | Salvini stia zitto | ha fallito | 50 giorni persi

Martina : "Salvini deve tacere" : Salvini dovrebbe solo tacere perché è colpa loro se siamo arrivati fino a qui dopo 50 giorni di tira e molla, di caos e di scontri. Lezioni da Salvini non ne prendiamo perché per altri due mesi ha ...

Governo - Martina : da Salvini e soci 50 giorni di caos : Roma, 27 apr. , askanews, 'Abbiamo terminato il giro di consultazioni con il presidente Fico. Siamo arrivati a questo dopo 50 giorni di caos, tira e molla e veleni tra le forze che il 4 marzo hanno ...

Governo - Salvini : ‘Non lascerò Berlusconi Intesa M5s-Pd presa in giro per italiani’. Martina : ‘Stallo colpa tua - dovresti tacere’ : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto Matteo Salvini, in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. Il riferimento è al retroscena ...

Governo : Martina - Salvini ci porterebbe da Orban : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Un Governo con Salvini come azionista di riferimento ci porterebbe da Orban contro gli interessi italiani. Andate a vedere come quei paesi non hanno mai aiutato l’Italia su alcuni temi cruciali come quelli dell’immigrazione e scoprirete una grande verità dietro alla propaganda leghista”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, a Roma uscendo dal ...

Governo : Martina - no lezioni da Salvini - racconta solo bufale : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Salvini dovrebbe solo tacere perché è colpa loro se siamo arrivati fino a qui dopo 50 giorni di tira e molla, di caos e di scontri. lezioni da Salvini non ne prendiamo perché per altri due mesi ha raccontato agli italiani solo bufale”. Lo dice il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina. L'articolo Governo: Martina, no lezioni da Salvini, racconta solo bufale sembra essere il ...

SALVINI : “NON LASCIO BERLUSCONI”/ Governo M5S-Pd? “Di Maio ha zero possibilità”. Martina : “Dovrebbe tacere” : Governo, SALVINI: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:05:00 GMT)

CONSULTAZIONI PD-M5S - FICO “ESITO POSITIVO”/ Ultime notizie - Governo Di Maio-Martina? Salvini “non chiudo..” : CONSULTAZIONI Governo, FICO "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:53:00 GMT)

Di Maio : «Con Salvini si chiude qui - accordo con il Pd o si torna al voto». Martina : disponibili al dialogo : Dopo l'incontro alla Camera la delegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la delegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...

Consultazioni Fico - Martina apre a M5s/ Governo diretta live : “alleanza Pd - senza Lega”. Salvini “non esiste” : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:15:00 GMT)