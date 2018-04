Martina | Salvini deve tacere | lo stallo è colpa della Lega

Consultazioni Fico - Martina apre a M5s/ Governo diretta live : “alleanza Pd - senza Lega”. Salvini “non esiste” : Fico , mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Martina vede Fico : se M5s conferma no a Salvini Pd disponibile : Roma, 24 apr. , askanews, 'Abbiamo detto al presidente Fico che dopo 50 giorni di questa situazione che abbiamo tutti osservato e vissuto ovvero l'impossibilità e incapacità di arrivare a una proposta ...

CONSULTAZIONI FICO : PD - POI M5S/ Diretta live Governo - Martina -Di Maio ‘carte’ Mattarella : Salvini “Renzi? No” : FICO , mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Governo - Di Maio scarica Salvini Martina : dialogo se stop ambiguità Il leader leghista : una presa in giro : Mattarella ha affidato il mandato al presidente della Camera Fico per verificare l'ipotesi M5S-Pd. Di Maio scarica Salvini: "Ci ho provato". Martina: "Sì a dialogo se finiscono le ambiguità". L'ira del leghista: "Quest'incarico è una presa in giro" Segui su affaritaliani.it