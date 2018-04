Mark Zuckerberg | la villa low-cost da soli 5 | 6 milioni di euro Ma ne ha spesi 24 per la

Facebook - la novità che mancava è arrivata. La nuova incredibile funzione di Mark Zuckerberg è finalmente a nostra disposizione : come funziona e a cosa serve. Wow! : Si chiama “Local” ed è il software social che nasce dalle ceneri di Facebook Events. Per chi non lo ricorda Events non ha avuto vita facile (e duratura) e per questo Zuckerberg ha deciso di creare qualcosa di totalmente nuovo ma allo stesso tempo anche decisamente vecchio. Facebook Local è il nome della nuova applicazione lanciata dal sommo Mark che permette di scovare tutti gli eventi organizzati del mondo. È naturalmente gratuita e non ...

Le questioni urgenti che l'Europa vuole discutere con Mark Zuckerberg : “Se fossi in lui considererei con attenzione la nostra richiesta”. È molto diretta Sophie In ’t Veld, parlamentare europea olandese, vicepresidente del Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, e tra le figure più attive sui diritti digitali e la privacy nel Vecchio Continente. “Lui” è Mark Zuckerberg. Che lo scorso giovedì è stato invitato dal ...

Il soprassalto etico di Mr. Zuckerberg e il sospetto che sia solo Marketing : ... dalle rimostranze del mondo politico e, soprattutto, da un accenno di emorragia nella popolazione degli iscritti al suo colossale social network, Mark Zuckerberg, imprenditore di quell'economia ...

Le questioni urgenti che l'Europa vuole discutere con Mark Zuckerberg : “Se fossi in lui considererei con attenzione la nostra richiesta”. È molto diretta Sophie In ’t Veld, parlamentare europea olandese, vicepresidente del Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, e tra le figure più attive sui diritti digitali e la privacy nel Vecchio Continente. “Lui” è Mark Zuckerberg. Che lo scorso giovedì è stato invitato dal ...

Le questioni urgenti che l'Europa vuole discutere con Mark Zuckerberg : Inoltre non ci sono dettagli su come Facebook voglia estendere le protezioni europee sulla privacy a tutto il mondo. Il secondo punto, emerso con forza dopo le audizioni, riguarda le informazioni ...

Le questioni urgenti che l'Europa vuole discutere con Mark Zuckerberg : “Se fossi in lui considererei con attenzione la nostra richiesta”. È molto diretta Sophie In ’t Veld, parlamentare europea olandese, vicepresidente del Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, e tra le figure più attive sui diritti digitali e la privacy nel Vecchio Continente. “Lui” è Mark Zuckerberg. Che lo scorso giovedì è stato invitato dal ...

Mark Zuckerberg sa tutto di te che non hai mai usato Facebook : Mark Zuckerberg sa tutto di te, ma proprio tutto, come si chiama il tuo gatto, quale cibo gli compri, chi sono i tuoi colleghi e quale scuola hai frequentato. Caro Clark Kent, Facebook sa che non sei un terrestre e che in realtà sei Superman. Come dici? Non ti sei mai iscritto al social network, non hai mai installato le app di Menlo Park sul tuo smartphone? Bene, sappi che esistono i profili ombra, cioè profili di persone che non si sono mai ...

Avete bullizzato Mark Zuckerberg? La sua vendetta sarà tremenda : D'altronde, a quale americano di buon senso potrebbe convenire distruggere uno dei colossi dell'economia a stelle e strisce? A nessuno, né tra i democratici, né tra i repubblicani. E nemmeno saranno ...

Tanti meme sull’audizione di Mark Zuckerberg : Il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg, nelle scorse ore, ha reso conto del caso Cambridge Analytica prima al Senato e poi al Congresso americano. Al di là delle questioni di merito e dei Tanti interrogativi rimasti aperti, si è trattato di un passaggio epocale che ha catalizzato l’attenzione di media e social network, scatenando, come prevedibile, parodie e meme. Zuckerberg è stato accusato di essere eccessivamente rigido, quasi robotico e ...

Mark Zuckerberg : "Cambridge Analytica violò anche i miei dati" : Il fondatore e Ceo di Facebook Mark Zuckerberg ha rivelato durante l'audizione alla Camera Usa che anche i suoi dati sul social network erano fra quelli acquisiti da Cambridge Analytica. Lo ha affermato rispondendo a domande della deputata democratica della California Anna Eshoo."Credo che sia inevitabile la necessità di alcune regole, ma bisogna fare attenzione". Ha poi spiegato il ceo di Facebook rispondendo a domande dei deputati sulla ...

Mark Zuckerberg in cravatta : la fine di un icona : E se la cronaca racconta che il primo match con lo Stato americano sia stato vinto da Zuckerberg, i milioni di ritratti su siti, social e smartphone che lo ritraggono impettito come uno studente ...

Il giorno in cui Mark Zuckerberg è diventato adulto : La giacca blu scura, la cravatta blu chiara, la camicia bianca, il volto di più. La testa fresca di parrucchiere, le mani entrambe sul tavolo, davanti a una risma di fogli A4 scritti dai suoi venti avvocati e a un bicchiere d’acqua che agguanterà una decina di volte in due ore. Il ragazzino che possiede i nostri ricordi è un uomo sudato ma ben idratato. Ha lasciato nell’armadio la maglietta grigia e la felpa col cappuccio, i jeans di ...

Perché Mark Zuckerberg ha vinto il primo round con il Congresso Fb si può pagare? : Ieri il fondatore e amministratore delegato di Facebook ha risposto alle domande del Senato, oggi replica alla Camera

Facebook non usa il microfono del vostro smartphone per spiarvi - parola di Mark Zuckerberg : Nel corso dell'udienza al Senato americano, Marck Zuckerberg ha smentito categoricamente la leggenda urbana secondo cui Facebook utilizza i microfoni degli smartphone per ottenere maggiori informazioni sui propri utenti. L'articolo Facebook non usa il microfono del vostro smartphone per spiarvi, parola di Mark Zuckerberg proviene da TuttoAndroid.