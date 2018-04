Marco De Benedetti | Così una squadra più forte per entrare nel futuro

Gruppo Gedi - Mondardini lascia : Marco De Benedetti sceglie come nuovo ad è Laura Cioli. Ex numero uno di Rcs : Monica Mondardini lascia l’incarico di amministratore delegato di Gedi, l’ex Gruppo Espresso. Lo ho comunicato la manager durante l’assemblea dei soci del Gruppo editoriale che si è tenuta giovedì mattina a Roma. Al suo posto, su proposta fatta al cda dal presidente Marco De Benedetti, subentrerà Laura Cioli, ex numero uno di Rcs Media Group. Mondardini resterà nel Gruppo in qualità di amministratore delegato di Cir, azionista ...

Notte da incubo per Paola Ferrari e Marco De Benedetti : ladri fuggono con 100mila euro : Notte di terrore per Marco De Benedetti e Paola Ferrari. La coppia è stata vittima - nella loro villa romana sull'Appia - di un rapina. Quattro malviventi si sono introdotti nell'abitazione intorno alle 19:45 di sabato. I filmati delle telecamereLa banda - come riferisce Il Messaggero - conosceva bene il percorso: a rivelarlo le registrazione sulle telecamere di sicurezza. Nei filmati si vedono 4 uomini, alti e grossi, coperti da ...

