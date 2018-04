Maradona contro EA | il volto del Pibe de Oro compare nella curva della Juventus in FIFA 18

eurogamer

(Di venerdì 27 aprile 2018) Diego Armando, probabilmente il più grande calciatore di tutti i tempi, torna protagonista scagliandosiElectronic Arts. Dopo la polemica con Konami, per l'inclusione del campione in PES 2017, ora è il turno di18.A quanto pare, il giornalista Paolo Trapani avrebbe scoperto, all'interno di18, ildisu uno striscione. Ildelde Orotra i tifosi bianconeri nel momento in cui viene creata una partita tra lae il Napoli alloStadium. Si tratta chiaramente di una svista alla quale EA può rimediare con una patch, manon ha preso bene la questione e, come riporta Eurosport, ha già dichiarato di aver messo in azione i suoi avvocati:Read more…