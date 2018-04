Manutezione delle strade da Nord a Sud | una mission impossibile ?

huffingtonpost

(Di venerdì 27 aprile 2018) Ho rischiato di investire due persone. Una coppia di ragazzi, probabilmente stranieri. Ero in moto, poco dopo le 21, buio pesto e non sapevo che sulla Cristoforo Colombo, la strada che va dalle Terme di Caracalla fino al mare di Ostia, all'altezza dell'Eur ci sonoben nascoste vestigia di strisce pedonali. Li ho visti, mano nella mano, all'ultimo secondo, ho scartato senza cadere, li ho evitati. Mi sono fermato per scusarmi. Nonostante lo spavento, mi hanno sorriso e fatto segno che, ok, non importava, che capivano quanto fosse difficile scorgerli per tempo con l'illuminazione pubblica fuori uso e la segnaletica orizzontale cancellata dall'usura.La questione, al di là del rischio corso da tutt'e tre, è proprio la condizione vergognosa nella quale è lasciata unavie più trafficate di Roma e, credo, d'Italia. Un problema, quellosenza ...