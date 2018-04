Mamma Biagina | che ha ricominciato a studiare per capire suo figlio

vanityfair

(Di venerdì 27 aprile 2018)Grippo sospettava da sempre che ci fosse «qualcosa di strano» nella personalità di suoFrancesco, che né gli insegnanti, né i pediatri, né i medici erano riusciti a riconoscere. Solo tre anni fa, quando il ragazzo aveva 11 anni, è finalmente riuscita a dare un nome alla sua condizione: la sindrome di Asperger. Tra i disturbi dello spettro autistico, è quello più frequentemente non diagnosticato o misdiagnosticato. Ora lei, giornalista, direttrice di Trekking Tv, che non si è mai arresa all’idea di non poter aiutare suo, si è anche iscritta all’Università: sta frequentando il secondo anno del corso di Scienze dell’educazione e della formazione: «Voglio sapere tutto quello che è possibile permeglio mioe sostenere chi è in questa situazione. Non solo i bambini, ma anche i loro genitori. La condizione di Francesco poteva essere riconosciuta fin ...