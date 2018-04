Maltempo in Medio Oriente | Israele | Arabia Saudita e Siria in ginocchio Tanti morti

meteoweb.eu

: Impressionante ondata di maltempo sta colpendo il Medio Oriente... Disastroso alluvione tra Gerusalemme e Damasco - meteo_real : Impressionante ondata di maltempo sta colpendo il Medio Oriente... Disastroso alluvione tra Gerusalemme e Damasco - InMeteo : NEWS: Maltempo devastante in Medio Oriente, flagellate Gerusalemme e Damasco : tante vittime e danni - MeteoInDiretta : Graduale cedimento dell'Alta Pressione dagli ultimissimi giorni del mese? Torna il maltempo ad inizio Maggio? Scopr… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Le condizioni meteorologiche che sta vivendoin questi giorni non sono normali per la fine di aprile. Forti piogge sono accompagnate da tuoni, fulmini, grandine e forti raffiche di vento, insieme ad un notevole calo delle temperature. Nelle regioni centrali e settentrionali sono caduti chicchi di grandine dalle dimensioni di una palla da golf! Negozi, strade e abitazioni di Tel Aviv e Gerusalemme sono inondatI, così come aree del deserto e altre città del Paese. Il nubifragio si è fatto strada anche verso Ramat Negev, abbattendosi sulla città di Dimona, a sud di Be’er Sheva. Le persone che cercavano riparo nei negozi si sono ritrovate subito sommerse e i cavi esposti hanno provocato cortocircuiti. Ci sono notizie di alberi abbattuti e di reti fognarie al collasso in molte aree. A causa delle piogge, il soffitto di un centro commerciale a Rishon Lezion è collassato, ...