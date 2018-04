Malore dopo la partita di calcetto | Pietro Bellè muore a 33 anni

Milano : uomo in fin di vita dopo un Malore durante un festino a luci rosse Video : Finisce decisamente male la notte brava nel capoluogo meneghino di un uomo di trentanove anni, di cui al momento non sono note le generalita'. L’uomo, alla sfrenata ricerca di un divertimento trasgressivo, sarebbe infatti stato colto da un improvviso malore all'interno di un locale privato sito in Via Napo Torriani a Milano, mentre era in corso un festino per adulti a base di sesso e #droga. L'uomo è stato trovato dai soccorsi nudo ed in fin di ...

Georgette Polizzi in ospedale - accertamenti neurologici dopo un Malore : Momenti di apprensione per Georgette Polizzi. La protagonista della terza edizione di Temptation Island è stata ricoverata dopo un malore e dovrà restare in ospedale, dove si sta sottoponendo ad...

Giorgio Napolitano operato d'urgenza dopo un Malore : intervento al cuore "andato molto bene" : Il presidente emerito della Repubblica è stato condotto d'urgenza presso l'ospedale San Camillo per un problema cardiaco. Ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci, è stato sottoposto a un intervento al cuore

Giorgio Napolitano ricoverato d'urgenza a Roma dopo Malore : operato al cuore : Il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano , è stato ricoverato a Roma in ospedale per problemi circolatori. L'ex Capo dello Stato, 92 anni, è stato portato d'urgenza al Policlinico ...

Giorgio Napolitano ricoverato d'urgenza dopo un Malore : Giorgio Napolitano è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma. Il presidente emerito della Repubblica, apprende l'Ansa, ha avuto un malore.Si tratterebbe di problemi all'aorta. Napolitano è nel reparto del professor Francesco Musumeci.L'ex capo dello Stato, 92 anni, è stato uno dei protagonisti delle ultime settimane della politica italiana. Ha presieduto il Senato fino all'elezione a presidente di ...

Giorgio Napolitano è stato ricoverato in ospedale dopo un Malore : L'ex presidente della Repubblica ha 92 anni The post Giorgio Napolitano è stato ricoverato in ospedale dopo un malore appeared first on Il Post.

Giorgio Napolitano ricoverato d’urgenza dopo un Malore : Il Presidente emerito Giorgio Napolitano è stato ricoverato d’urgenza stasera dopo un malore. Pare si tratti di un problema cardiaco: l’ex Presidente ha accusato nel pomeriggio forti dolori al petto. dopo una prima visita, è stato necessario il ricovero. Il Presidente emerito, da quanto si apprende, è rimasto sempre cosciente. L'articolo Giorgio Napolitano ricoverato d’urgenza dopo un malore sembra essere il primo su Meteo Web.

Bianca Atzei dopo il Malore rassicura : “Ora sto meglio” : malore Bianca Atzei: come sta ora Sabato notte Bianca Atzei ha avuto un malore. Motivo per cui tantissimi fan si sono preoccupati molto in queste ultime ore. E dopo tutto questo trambusto Bianca Atzei ha deciso poco fa di rompere il silenzio, rassicurando i suoi estimatori sul suo stato di salute. Cosa ha detto? La ex naufraga della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha scritto un post su instagram, dichiarando: “Ciao!! Non ...