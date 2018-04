Malattia professionale | come farla riconoscere anche se non inclusa nelle tabelle Inail

leggioggi

(Di venerdì 27 aprile 2018) Torniamo ad occuparci dell’orientamento della Corte di Cassazione nell’ordinanza n.5066 del 05 marzo scorso. Proseguiamo l’analisi data dai giudici della Suprema corte (Leggi la prima parte). Il rischio ambientale Il diritto alla salute inglobadalla nozione di “rischio ambientale”, dove per “ambientale” si intende lo spazio entro il quale si esercita l’attività lavorativa non più limitato, unicamente, al macchinario a cui il lavoratore è adibito. In proposito, la Corte di Cassazione a Sez. Unite, con la pronuncia n. 3476/1994 ha esteso la tutela assicurativa “al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine”, poiché la pericolosità per la salute del lavoratore non origina più esclusivamente dal macchinario ma da tutto l’ambiente di lavoro, fino ad arrivare alla moderna nozione di mobbing. Nel caso di specie che qui rileva, la Cassazione ...