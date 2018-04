Mafia | Palermo | detenuti-attori ricordano Pio La Torre

Mafia : questore Palermo - siamo stati in trincea per anni : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "In questa casa siamo stati fratelli, soprattutto figli dello Stato, in una terra meravigliosa, trasformata dalla Mafia in un inferno ma abbiamo deciso di non fermarci, di non piegarci alla logica di questi terroristi, siamo stati in trincea per anni. Ciascuno di noi h

Trattativa Stato-Mafia - condannati Mori e Dell'Utri/ Di Battista ringrazia la Procura di Palermo : Trattativa Stato-Mafia: condannati Mori, Dell'Utri e Ciancimino. Alessandro Di Battista parla di giornata storica e ringrazia la Procura di Palermo per quanto fatto(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:36:00 GMT)

Secondo i giudici di Palermo la trattativa Stato-Mafia c'è stata : La trattativa c'è stata. Il patto scellerato tra pezzi dello Stato e Cosa nostra è stato siglato. Questo viene fuori dalla dura sentenza emessa dalla Corte d'assise di Palermo presieduta da Alfredo Montalto e pronunciata oggi pomeriggio poco dopo le 16, nell'aula bunker del Pagliarelli, dopo una camera di consiglio iniziata alle 10.30 di lunedì scorso e durata poco più di quattro giorni. ...

I giudici di Palermo : «La trattativa Stato-Mafia ci fu». Condannati Mori - Dell’Utri e De Donno : Secondo la Corte d’assise non solo è esistita, ma ad averla fatta sono stati i boss mafiosi, tre alti ufficiali dei carabinieri e il fondatore di FI. Assolto l’ex ministro democristiano Mancino

Mafia : processo trattativa - folla di cronisti al bunker di Palermo : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - folla di cronisti all'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove è attesa a minuti la sentenza per il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Giornalisti e cameramen provenienti dall'Italia ma anche dall'Inghilterra e dalla Francia, sono arrivati nell'aul

Autosalone riassegnato a una vittima della Mafia - Riapre a Palermo allinsegna della legalità : Sui beni confiscati alle mafie a Milano si tiene persino un festival annuale, tanti sono. Gli immobili recuperati dallo Stato, infatti, hanno da tempo superato quota 11.000; quasi 5.000 sono in Sicilia. La sconsolante leadership vale anche per le imprese: sono 146 le aziende di Palermo passate dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Seguono in classifica ...

Mafia : pm Dda Palermo - confermato ruolo apicale Messina Denaro : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - L'operazione della Polizia, Carabinieri e Dia, coordinati dalla Direzione Distrettuale AntiMafia di Palermo, "ha confermato il perdurante ruolo apicale di Matteo Messina Denaro della provincia mafiosa trapanese e quello di reggente del mandamento di Castelvetrano assun

Mafia : arresti Palermo - perquisizioni a tappeto nel trapanese : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - perquisizioni a tappeto nella notte nelle abitazioni di persone ritenute vicine al boss latitante Matteo Messina Denaro nel trapanese. Sono state decine le persone controllate tra Castelvetrano e Campobello di Mazara. Sono 21 le persone finite in carcere, il 22esimo fe

Mafia : arresti Palermo - perquisizioni a tappeto nel trapanese : Palermo, 19 apr. , AdnKronos, perquisizioni a tappeto nella notte nelle abitazioni di persone ritenute vicine al boss latitante Matteo Messina Denaro nel trapanese. Sono state decine le persone ...

Mafia : arresti Palermo - perquisizioni a tappeto nel trapanese : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) – perquisizioni a tappeto nella notte nelle abitazioni di persone ritenute vicine al boss latitante Matteo Messina Denaro nel trapanese. Sono state decine le persone controllate tra Castelvetrano e Campobello di Mazara. Sono 21 le persone finite in carcere, il 22esimo fermo non è stato eseguito perché il destinatario è proprio il boss latitante Matteo Messina Denaro. L'articolo Mafia: arresti Palermo, ...

Mafia : arresti Palermo - perquisizioni a tappeto nel trapanese : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) – perquisizioni a tappeto nella notte nelle abitazioni di persone ritenute vicine al boss latitante Matteo Messina Denaro nel trapanese. Sono state decine le persone controllate tra Castelvetrano e Campobello di Mazara. Sono 21 le persone finite in carcere, il 22esimo fermo non è stato eseguito perché il destinatario è proprio il boss latitante Matteo Messina Denaro. L'articolo Mafia: arresti Palermo, ...

A Palermo cala il sipario sul processo Stato-Mafia : Trattativa Stato-mafia, ultimo atto. Calerà in settimana il sipario sul processo dei processi della procura di Palermo, quello su cui una certa antimafia si gioca tutto.I giudici sono entrati ieri in camera di consiglio, la sentenza arriverà in settimana. E comunque vada, si chiude un'era. L'era delle istituzioni alla sbarra accanto ai boss, la peculiarità di questo processo cominciato cinque anni fa. L'era dello scontro frontale tra i pm e le ...

Palermo - trattativa Stato-Mafia parla Mancino : 'Nessun accordo - ho detto la verità' : La sentenza è attesa per la fine di questa settimana. Oggi però, nel corso dell'ultima udienza, ha preso la parola l'ex ministro Nicola Mancino. Si è rivolto alla corte d'assise di Palermo che dovrà ...

Trattativa Stato-Mafia - a Palermo giudici in camera di consiglio : Palermo, 16 apr. , askanews, Si avvia alla conclusione a Palermo uno dei processi più seguiti e discussi degli ultimi anni, quello sulla Trattativa Stato-mafia. Nell'aula bunker del carcere ...