Macerata | Spacca la testa al Duce Interviene la Digos | chieste foto e autorizzazioni

"Spacca la testa al Duce" a Macerata - ora si muove anche la Digos : La manifestazione andata in scena a Macerata ha raccolto lo sdegno di molti esponenti della politica, a partire da Maurizio Gasparri di Forza Italia che ha annunciato un'interrogazione parlamentare. ...

Macerata - pignatta-Mussolini “spacca la testa al Duce e vinci dolci”/ Sindaco “tradisce senso del 25 aprile” : Duce preso a bastonate, fantoccio antifascista a Macerata colpito: al suo interno caramelle e dolci. I bambini portati a colpire il fantoccio di Benito Mussolini in Piazza Battisti.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:00:00 GMT)

