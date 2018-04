"Ma come ti sei vestito" - ragazzino preso a testate da bullo : Roma, 27 apr. , AdnKronos, - Fu aggredito, per come era vestito, da un bullo spalleggiato da amici e finì in ospedale per diverse fratture. Per il fatto, accaduto la sera del 21 ottobre scorso in ...

NADIA TOFFA / Il selfie senza parrucca insieme alla madre : “Sei bella così come sei!” - il sostegno dei fan : NADIA TOFFA si mostra senza parrucca ai suoi fan: la conduttrice delle Iene indossa un turbante azzurro nel selfie con la sua mamma che ha commosso i fan.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:44:00 GMT)

“Ma come ti sei conciata?!”. Alessia Marcuzzi provoca. Per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi - la conduttrice si è presentata con un abito ‘anomalo’. La rete (che non perdona) lo ha fatto subito notare : “Svicolona ma dove vai?” : I naufraghi hanno ormai lasciato l’Honduras e sono tornati in Italia. come da tradizione, la finale vedrà infatti il gruppo cimentarsi nelle ultime prove in una location nostrana: non più l’Idroscalo, come gli anni precedenti, bensì il Mind, il Milano Innovaction District, l’ex area Expo di Rho (Milano). Si chiude così una delle edizioni più discusse e criticate di sempre, iniziata nel segno dello scandalo ...

Giada De Filippo - studentessa suicida a Napoli/ "come sorelle - ora sei il mio Angelo" - l'addio della cugina : Giada De Filippo, studentessa suicida a Napoli: la cugina Luana la ricorda su Facebook in una lunga e toccante lettera all'insegna dei ricordi e del dolore.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Il ricorso di sei “rider” di Foodora per essere assunti come dipendenti è stato respinto : Lo ha deciso il Tribunale del lavoro di Torino: è stata la prima causa intentata in Italia relativa alla cosiddetta "gig economy" The post Il ricorso di sei “rider” di Foodora per essere assunti come dipendenti è stato respinto appeared first on Il Post.

Meno di 30 secondi per rubare uno scooter nel centro di Roma : ecco come agiva la “banda delle moto”. Sei arrestati : Sgominata dai carabinieri una banda di ladri di moto: avrebbero messo a segno decine di furti di scooter nel centro storico di Roma. Disposte misure cautelari nei confronti di 8 persone, mentre sono dodici complessivamente gli indagati ai quali sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di motoveicoli, nonché spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati avviati ...

Frana gigantesca in Valbrenta : 'Nel fiume massi grandi come case di sei piani' : Un gigantesco smottamento, che ha completamente cambiato volto al fianco della montagna in cui si è prodotto, che non ha per fortuna causato danni alle persone. Una gigantesca Frana composta da massi ...

Massimo Giletti - insulti anti-gay a Diaco in diretta : 'Sodomita' - 'Sei un come un omicida' - lui se ne va : Brutale lite in diretta da Massimo Giletti . A Non è l'Arena Pierluigi Diaco parla della sua unione civile con Alessio, un giornalista diventato suo marito: 'Purtroppo non ho potuto sposarmi davanti a ...

Amici - il maestro Carlo Di Francesco contro Biondo : «Sei stonato - canti come un bambino» : ROMA - Scintille nella puntata di Amici in onda oggi pomeriggio. I ragazzi nelle casette, prima del serale, guardano i filmati in cui gli insegnanti parlano di loro. E con qualcuno non sarebbero stati ...

Mercatini - musei - uova e divertimento - ecco come passare la Pasqua in Liguria : GENOVA - Tanti eventi nel giorno di Pasqua per le città e i borghi turistici della Liguria. Spettacoli, cultura e intrattenimento per grandi e piccoli. Complice anche la giornata di sole in tanti approfitteranno della giornata festiva per partecipare ai numerosi eventi locali. ecco come ...

come fai sbagli (se sei un 5 Stelle) : di Luca Tufano In questi giorni si fa un gran parlare attorno a due iniziative del Movimento 5 stelle, una riconducibile al movimento nel suo insieme, ovvero l’elezione dei presidenti delle Camere, e una seconda relativa al neoeletto presidente della Camera, Roberto Fico. Aver dato, responsabilmente, i propri voti per eleggere il Presidente del Senato, dopo aver evitato che un condannato – Paolo Romani – fosse eletto in quella ...

Sulley Muntari come Maurizio Sarri - dice alla giornalista : 'Non ti rispondo male perché sei una donna' : Proprio un signore Sulley Muntari, ex giocatore del Milan , che alla domanda di una giornalista sull'andamento in campionato del Deportivo La Coruna da quando Clarence Seedorf è sulla panchina ...

Elezioni - Bentivogli (Fim Cisl) vs Boccia : “Nel Pd ognuno vota come gli pare”. “Vedo che sei l’avvocato difensore di Renzi” : Polemica concitata a Omnibus (La7) tra il deputato Pd, Francesco Boccia, e il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli. Quest’ultimo accusa il Pd di non far valere il principio di maggioranza nelle votazioni al Parlamento: “Purtroppo nel Pd ognuno vota come gli pare, cioè come in una cooperativa. Già al governo il gruppo parlamentare del Pd votava a seconda delle sensibilità personali. Penso che all’opposizione questa vocazione non ...