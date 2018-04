M5s-Pd | Cacciari | “Solo se Di Maio dà ministeri a Renzi Entrambi del genere che è

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018) “Pd-M5s? Qualunque soluzione deve passare da un accordo tra Di, non il Pd che non esiste”. Massimonon ha dubbi che una possibile alleanza di governo tra i due partiti nascerà solo in seguito a un patto di potere tra i due leader. E si spinge oltre: “Didovrà concedere aimportantissimi”, spiega in collegamento, ospite di Piazzapulita su La7. In studio, Giovanni Floris si dice d’accordo, e declina l’osservazione parlando di un ministero degli Esteri che ipotizza affidato proprio allo stesso. L'articolo M5s-Pd,: “Solo se Didàdelche è convincibile se ha un tornaconto” proviene da Il Fatto Quotidiano.