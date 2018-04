M5S-Pd alla prova della trattativa Toninelli ' Ma non rinunciamo a Di Maio premier'

Vitalizi : M5S presenta istruttoria alla Camera - e' primo passo - InfoOggi.it : Questi - concludono i portavoce 5 Stelle in Ufficio di Presidenza - sono solo i primi passi di una nuova stagione politica: sta iniziando la Terza Repubblica'

Fico : "Pd-M5S - dialogo avviato" Ora l'intesa è davvero possibileTutto appeso alla direzione del 3/5 : Il presidente della Camera: "Finito il mio mandato, fatti passi in avanti". Di Maio chiede uno sforzo al Pd: "Sì al contratto". Martina: "Decideremo alla direzione del 3 maggio" Segui su affaritaliani.it

M5S - il "trombato" Giarrusso ripescato dalla Lombardi : Anche il Movimento 5 Stelle ha il suo "riciclato" famoso. È l'ex Iena Dino Giarrusso, che si era candidato allla Camera coi grillini, ma che è stato "trombato" alle urne.Ora però per lui arriva una poltrona: come racconta il Messaggero, infatti, Giarrusso sarebbe pronto ad entrare nello staff di Roberta Lombardi e del gruppo M5S alla Regione Lazio. Secondo il quotidiano romano, l'ex inviato della trasmissione di Mediaset, "già da qualche giorno" ...

Calenda : 'Se alleanza con M5S lascio Pd'. Renzi chiede alla piazza | : Il ministro dello Sviluppo economico minaccia di lasciare il partito in caso di intesa con i pentastellati . Anche il vicepresidente della Camera Rosato dice: "Distanze abissali ma valuteremo". L'ex ...

Blindato il moralismo M5S : ora Fico costretto alla scorta : L'ultima supercazzola grillina si è infranta sul muro della sicurezza. Il presidente della Camera Roberto Fico dovrà dire addio alle passeggiate e rassegnarsi a utilizzare l'auto della scorta. Dopo i ...

Governo - Di Maio : Salvini si condanna a irrilevanza. Pd : ?sì a dialogo se M5S chiude alla Lega : A Montecitorio pomeriggio di incontri politici per il presidente della Camera: dopo la deLegazione dem, il faccia afaccia con i Cinque Stelle. Per Fico la missione è difficile: verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo Pd-M5S...

Governo - Martina : 'Lavoriamo con M5S se dice no al centrodestra e alla Lega' : "Siamo pronti a valutare un'ipotesi di Governo con il M5s ". Lo ha detto il segretario reggente del Pd , Maurizio Martina , dopo aver incontrato il presidente della Camera Roberto Fico in vista del ...

M5S - Martina apre al dialogo : "Chiudete la porta alla Lega - poi vediamo..." : Il Partito democratico lascia l'Aventino. La linea dell'opposizione a oltranza, portata avanti in queste settimane dal segretario ombra Matteo Renzi, sembra lasciar spazio al dialogo. Al termine del ...

Martina : se M5S conferma il no alla Lega - il Pd è disponibile : Roma, 24 apr. , askanews, 'Abbiamo detto al presidente Fico che dopo 50 giorni di questa situazione che abbiamo tutti osservato e vissuto, ovvero l'impossibilità e incapacità di arrivare a una ...

Governo - Martina : ?sì al dialogo se M5S chiude alla Lega : Il presidente della Camera ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di Governo. Salvini: una presa in giro ...

Maurizio Martina : "Se M5S chiude definitivamente alla Lega - il Pd si impegna ad approfondire un percorso comune" : "Abbiamo detto a Fico una cosa: dopo 50 giorni di questa situazione che abbiamo tutti osservato e vissuto di impossibilità ad arrivare ad una proposta di governo, noi siamo disponibili a valutare il fatto nuovo se verrà confermato in queste ore e cioè la fine di qualsiasi tentativo di un accordo con la Lega". Lo afferma Maurizio Martina, reggente del Pd al termine dell'incontro con Fico."Ci impegniamo ad approfondire questo ...

Dalla pagina Pd sparisce video che chiude al dialogo con M5S : Un accordo "quasi impossibile" per via di posizioni "molto, molto, molto distanti". Insomma, tutto tranne che un percorso in discesa. Così il parlamentare del Partito Democratico Andrea Marcucci parlava in un video pubblicato su Facebook della possibilità di venirsi incontro con gli uomini del Movimento 5 Stelle, per trovare una quadro e mettere in piedi una maggioranza.Un filmato ripubblicato Dalla pagina ufficiale del Partito Democratico. ...

Governo - Di Maio pubblica prima stesura del contratto alla tedesca : “M5S non perderà identità in esecutivo coalizione” : Il Movimento 5 stelle pubblica la prima versione del contratto di Governo che vuole proporre a Lega e Partito democratico. L’annuncio è arrivato da Luigi Di Maio, proprio nelle ore in cui si ufficializza la sconfitta del candidato grillino Andrea Greco alle Regionali del Molise. “Come sapete, il 12 aprile scorso ho incaricato il professor Giacinto Della Cananea”, si legge in un post sul Blog delle Stelle, “di comporre un ...

