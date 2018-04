: M5S: irrinunciabile Di Maio premier - NotizieIN : M5S: irrinunciabile Di Maio premier - CybFeed : #News #M5S: irrinunciabile Di Maio premier - MassimGiannini : RT @_CircoMassimo_: .@DaniloToninelli: 'Di Maio premier punto irrinunciabile? Non per noi come forza politica, ma per quello che è successo… -

Laship di Luigi Diè una condizione"non per noi ma per quanto accaduto il 4 marzo. Non sarebbe accettato dai nostri elettori un governo del M5S che non abbia Di". Lo ha detto il capogruppo al Senato M5S,Danilo Toninelli, a Circo Massimo su Radio Capital. Quanto a Salvini, Toninelli ha detto: "La Lega ha preferito salvare Berlusconi piuttosto che salvare gli italiani dalla povertà". La questione Salvini è definitivamente chiusa -ha aggiuntoSalvini ha tradito i suoi elettori.(Di venerdì 27 aprile 2018)